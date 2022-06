Severina ponovno na sodišču. Tokrat napadla socialno delavko.

Center za socialno varstvo, izpostava Maksimir, je pred tremi meseci podal prijavo zoper Severino zaradi motenja javnega reda in miru. Pevka naj bi namreč razžalila in verbalno napadla socialno delavko, poroča hrvaški portal 24sata.

Pri pogovoru ni izbirala besed

Z zagrebške policijske postaje so sporočili, da je Severina za valentinovo poklicala na Center ter "verbalno in agresivno napadla socialno delavko".

Po besedah socialne delavke Severina pri pogovoru ni izbirala besed. Vprašala naj bi jo, "s kakšno pravico so poslali socialno delavko na naslov njene matere". Socialna delavka je v prijavi navedla, da ji je skušala pojasniti, da mora center odgovoriti na vsako prijavo s sumom nasilja, ki jo pošlje družinski član.

Navedla je še, da Severine ni zanimalo, kaj imajo za povedati, ampak je nadaljevala: "Je* vam majku vsem, to je zaje*, zaje* ste me devet let in zdaj je dovolj." V prijavi je navedla, da tak način komuniciranja ocenjuje kot verbalno nasilje. Pevka naj bi žalila tudi druge zaposlene.

Spor zaradi sestre Marijane in mame Ane

Severina je socialno delavko žalila, saj se je v njun prepir s sestro Marijano, ki živi v Beogradu, zapletel center za socialno varstvo. Do spora med sestrama je prišlo, saj njuna mama Ana, ki je imela zdravstvene težave, več časa preživi s Severino na njenem domu na zagrebškem Kozjaku kot pa s sestro Marijano. Ta je zaupala, da z mamo zaradi Severine ne more vzpostaviti stika.

Marijana trdi, da se Severina vmešava v njun odnos, prepir med sestrama pa je v preteklih mesecih dosegel vrhunec. Marijana je opozorila, da zaradi Severine maminega zdravstvenega stanja sploh ne pozna, krivi pa jo tudi za prekinjeno razmerje s hčerko Mijo Popović.

Preberite še: