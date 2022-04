Ob Severininem abrahamu prijateljica objavila še neznane posnetke

Med prvimi je eni od najbolj znanih hrvaških pevk za abrahama voščila njena prijateljica in splitska fotografinja Sonja Dvornik, ki je naredila kolaž zasebnih posnetkov iz življenja hrvaške estradnice.

"Hvala ti za ljubezen! Srečnih petdeset, amore mio," je zapisala ob posnetku, v ozadju katerega se vrti pesem Franka Sinatre My Way.

Poleg nekaj posnetkov s koncerta in Instagrama, ki jih je javnost že videla, je Sonja delila še nekaj posnetkov z zasebnih srečanj v pevkinem domu, pa tudi s potovanj, na katerih je bila z njo. "Ljubezen moja, nasmejala sem se in razjokala," je v komentarjih odgovorila Severina.

Pevka se je rodila 21. aprila 1972 v Splitu, njena kariera pa se je začela v poznih osemdesetih. V svoji tridesetletni karieri je izdala 12 studijskih albumov, ki so bili skorja vsi izjemno uspešni.

Kot igralka je nastopila v štirih filmih, njeni gledališki vlogi v Karolini Reški in Glembajevih pa sta povzročili medijski škandali, saj sta bila del gledališke ekipe in tudi del javnosti zgrožena nad tem, da je Severina dobila glavno vlogo v gledališču, kot je reški HNK.

Za njo je turbulentno desetletje. Lani se je uradno ločila od Igorja Kojića, z nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem pa že leta bije sodno bitko zaradi skrbništva nad njunim sinom Aleksandrom. Prav zaradi boja za skrbništvo nad sinom je postala borka za pravice vseh žensk v podobnih položajih, v svojih nastopih tudi glasno nasprotuje korupciji, nepotizmu in krivicam, zato jo številne ženske poimenujejo žena, mama in kraljica.

Severina je malce pred rojstnim dnem objavila novo pesem Fališ mi, ki je že osvojila številna srca. V intervju za srbsko revijo Gloria je na vprašanje, ali je, glede na to, da je videti odlično, zaljubljena, to zanikala in potožila, da ima še vedno težave z očetom sina.

"Se vam ne zdi, da bi to kričalo z vseh prvih strani? Filipa so poskušali povezati z mano, ker je neki 'vohun iz soseske' poročal, da sva se objemala. Ali ste vedeli, da je moj nekdanji partner postal lastnik dotrajane hiše nasproti mene, kjer je že leta nameščena širokokotna kamera, ki kljub dolgoletni odločitvi agencije za varstvo osebnih podatkov ni bila odstranjena? In zdaj se je nenadoma podjetje, ki je v lasti ciprske družbe mojega nekdanjega partnerja, vpisalo kot lastnik zemljišča in hiše. Ali razumete, kako daleč gre to?"

