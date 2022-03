Severina z vročim videospotom najavila novi hit

Priljubljena hrvaška pevka Severina je predstavila novo pesem Fališ mi (Pogrešam te) in videospot zanjo, že pred nekaj dnevi pa temperaturo dvigovala z objavami na družbenih omrežjih.

Severina je skladbo posnela z bolgarskim glasbenikom Azisom, ob tem pa je razkrila še, da je pesem nastala v sodelovanju s Filipom Miletićem, avtorjem vrste njenih uspešnic. S sledilci je delila napoved videoposnetka, nato pa še nekaj fotografij s priprav na snemanje.

Pozirala je v vpadljivih oblekah z biseri in cirkoni, pod fotografijami, ki so kmalu zbrale več tisoč všečkov, pa so se vrstili številni komplimenti sledilcev. Severina, ki bo kmalu praznovala abrahama, s svojimi objavami samo dokazuje, da so leta le številke.

Preberite še: