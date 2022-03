Severina uživa na Maldivih, tokrat s sinom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prekrasni Maldivi so priljubljena destinacija hrvaške pevke Severine, ki je bila nazadnje tam konec lanskega leta. Tokrat si je za družbo vzela svojega desetletnega sina Aleksandra in prijateljico Sonjo Dvornik. Sonja je fotografinja in pevko v objektiv ujame v najboljših položajih.

49-letna pevka je na družbenih omrežjih objavila svoje seksi fotografije s plaže. Videti je odlično in primerjala se je z lepoticami priljubljene znamke spodnjega perila Victoria's Secret.

Tudi avtorji komentarjev pod fotografijami se strinjajo s tem, da je pevka videti super.

Severina je še toliko srečnejša, ker je po dolgem času na dolgem dopustu s sinom.

Na Maldivih biva v luksuznem letovišču Six Senses Laamu. Fotografije svoje razkošne vile na vodi je delila z oboževalci. "Počutim se kot v raju," je zapisala o počitnicah na Maldivih.

