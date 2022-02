Severina skrila posnetke svoje poroke

Leta 2019 je hrvaška zvezdnica Severina objavila videospot za pesem Kuma, v katerem je bilo mogoče videti posnetke z njene poroke s srbskim nogometašem Igorjem Kojićem leta 2015.

Šlo je za spektakularen dogodek v beograjskem hotelu Crown Plaza, kjer se je zbralo več sto gostov, med njimi vrsta slavnih estradnikov in podjetnikov, za slavje pa naj bi mladoporočenca takrat odštela več kot 50 tisoč evrov.

Severininega zakona s Kojićem je že nekaj časa konec, zdaj pa so na hrvaškem spletnem portalu Index.hr opazili, da na platformi YouTube ni več mogoče najti videospota s posnetki s poroke, temveč so na seznamu zadetkov iskanja le druge različice te skladbe.

Izkazalo se je, da Severinin spot na YouTubu še obstaja, je pa skrit in se je mogoče do njega prebiti le z neposredno povezavo:

YouTube uporabnikom omogoča, da lahko posnetke, ki so jih naložili, označijo kot zasebne in so vidni le njim, lahko so javni in so vidni vsem ter se pojavijo med zadetki v iskalniku, lahko pa so skriti in je do njih mogoče dostopati le z neposredno povezavo.

Zakaj se je pevka odločila za to, ni znano. Da se ločujeta, sta s Kojićem naznanila avgusta lani, potem ko se je o koncu njune ljubezni že nekaj časa šušljalo.

