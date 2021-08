Zdaj je uradno: Severina je spet samska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že nekaj časa se je ugibalo, kaj se dogaja v zakonu znane pevke Severine. Po poročanju hrvaških medijev sta z Igorjem Kojićem podpisala ločitvene papirje in tudi uradno končala svoj zakon.

Severina je za hrvaški Jutranji list potrdila, da je njunega zakona konec. "Odločitev, da se tudi uradno ločiva, sva sprejela sporazumno. V zadnjih 20 mesecih je bila vsa moja pozornost usmerjena v skrbništvo nad sinom. Igor je bil v težkem obdobju mojega življenja čudovit partner in moja opora, zato mu želim samo vse najboljše v življenju. Zavedam se, da sem javna oseba, vendar nisem javna vreča," je povedala pevka.

Severina in Igor Kojić sta se poročila leta 2015, a v zakonu je že dlje časa škripalo. 49-letna pevka in precej mlajši, 34-letni nekdanji nogometaš, že leto in pol nista živela skupaj.

Že pred dobrim mesecem dni so govorice o ločitvi postale vse glasnejše. Severina je na Instagramu prenegala slediti svojemu, sedaj že nekdanjemu možu, izbrisala pa je tudi večino skupnih fotografij.

Severina je bila pred tem poročena z Milanom Popovićem, s katerim ima sina Aleksandra.