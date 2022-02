Severina prvič objavila fotografijo svojega očeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

49-letna pevka je očeta Severa Vučkovića izgubila zelo zgodaj, poroča Večernji list. V javnosti je prvič delila njegovo fotografijo iz mladosti.

Severinin oče se je rodil v Splitu, bil je voznik tovornjaka. S pevkino mamo Ano sta se spoznala v Splitu, ko je delala v restavraciji kot natakarica.

Pod objavo so se zvrstili komentarji sledilcev, ki so ugotavljali, kako zelo je Severina podobna svojemu očetu. Podobnosti ni mogoče zanikati niti med dedkom in Severininim sinom Aleksandrom, s katerim se pevka le redko pojavlja v javnosti. Prav tako na družbenih omrežjih ne deli fotografij, na katerih bi bil viden njegov obraz.