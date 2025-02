Športni novinar in komentator dirk MotoGP na POP TV David Stropnik se je na potovanju na Maldivih zaročil s svojo mlajšo izbranko Petro Hlebš, sicer nekdanjo montažerko na isti komercialni televiziji. Kot je razvidno iz fotografije, se je z izbranko na peščeni plaži zaročil s čudovitim prstanom.

"Na koncu ugotoviš, da pri vihranju skozi svet (in life) poleg dogodivščin šteje predvsem, koga pri tem držiš za roko. In tako se je izkazalo, da tokrat ni šlo za običajne počitnice in sprehod po sandbanku, ampak za precej lifechanging event. Zdaj, ko sem otresel pesek s kolena, sem že pozabil, kaj je bilo vprašanje, spomnim pa se, da je bil odgovor da," je ob fotografiji veselega dogodka zapisal Stropnik.

Poročiti se nameravata junija

Za portal 24ur je nekdanji sodelavec Sportala in avanturist David Stropnik razkril še, da sta z zaročenko v razmerju dve leti in pol ter da se nameravata poročiti junija. Stropnik ima iz prejšnjega razmerja že sina.