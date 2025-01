V sredo je bila v Londonu slavnostna premiera filma Bridget Jones: Nora na fanta, v katerem je glavno junakinjo znova upodobila Renee Zellweger. 55-letna zvezdnica je navdušila v vintage rožnati obleki modne hiše Balmain, nekateri pa so ob tem postali pozorni na neko drugo podrobnost.

Foto: Reuters

Igralka je imela namreč povit prstanec na levi roki, kar je nemudoma sprožilo govorice, da se je zaročila s svojim partnerjem Antom Ansteadom.

Renee Zellweger in Ant Anstead ob odhodu z zabave po premieri Foto: Profimedia

Renee Zellweger in Ant Anstead sta v zvezi od leta 2021, ko sta se spoznala na snemanju oddaje Celebrity IOU Joyride, ki jo je on vodil, ona pa je v njej sodelovala. Govorice o njuni zaroki so se do zdaj razširile že večkrat. Tabloid The Sun je pred dvema letoma poročal, da že načrtujeta poroko, a tega do zdaj še nista potrdila.

Novi film o Bridget Jones v slovenske kinematografe prihaja februarja v času valentinovega.

