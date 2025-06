Ugibanja, ali je zaročena, je pevka Dua Lipa sprožila že konec lanskega leta, ko je na Instagramu objavila fotografije, na katerih je bilo mogoče videti, da na prstancu leve roke nosi prstan. Vse od takrat so njeni oboževalci ugibali, ali jo je njen spremljevalec, igralec Callum Turner, prosil za roko, a tega ni nikoli javno komentirala. Vse do zdaj.

"Da, zaročena sva," je pevka, ki bo avgusta dopolnila 30 let, potrdila v intervjuju za britanski Vogue. "Zelo je vznemirljivo. Ta odločitev, da se bova skupaj postarala, živela življenje in bila za vedno najboljša prijatelja – to je res poseben občutek."

Razkrila je, da je Turner zaročni prstan dal izdelati posebej zanjo, potem ko se je posvetoval z njenimi najboljšimi prijateljicami in sestro Rino. "Obsedena sem z njim, popolnoma me odraža," je navdušeno povedala. "Lepo je vedeti, da te oseba, s katero boš preživel preostanek življenja, tako dobro pozna."

V zvezi sta od januarja lani, datuma poroke pa še nista določila. "Rada bi sklenila svojo turnejo, Callum pa snema, zato želiva predvsem uživati v tem obdobju," je pojasnila. "Nikoli nisem zares razmišljala o poroki ali sanjarila, kakšna nevesta bom. Zdaj pa se nenadoma sprašujem, oh, kaj bom oblekla?"

