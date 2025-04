"Hey baby, i think i wanna marry you," sta ob fotografiji na Instagramu z verzom iz pesmi Marry You Bruna Marsa zapisala novopečena zaročenca. Elšnik ima z izbranko sicer dve hčerki, Eli Luno, ki se je rodila v začetku letošnjega februarja, in Remmie, ki se je rodila marca 2022.

Foto: Instagram

26-letni slovenski reprezentant si je v dresu Crvene zvezde že pred časom zagotovil naslov srbskega prvaka.