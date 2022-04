Severina praznovala v obleki za 1.900 evrov, na zabavi tudi Slovenec

Prejšnje "okrogle" obletnice, 40. rojstnega dneva, hrvaška pevka Severina ni praznovala na veliko. Le dva meseca pred tem je rodila sina Aleksandra in se je nato ob svojem rojstnem dnevu želela posvečati njemu, ne pa zabavi. Zdaj, ob abrahamu, je bilo povsem drugače. V četrtek zvečer je rojstni dan proslavila z množico prijateljev, s katerimi so se po poročanju časopisa Jutarnji list zabavali vse do jutra.

Nekaj utrinkov s praznovanja je na Instagramu objavil Severinin piarovec Davor Grgin. Foto: Instagram

Kot je povedala za Jutarnji list, zabave ni priredila ona, ampak so jo zanjo organizirali prijatelji. "Rekli so mi, naj povabim vse," je dejala, "to so moji ljudje, ljudje, ki sem jih nabrala skozi življenje, moje bogastvo."

Po poročanju spletnega portala Index.hr je bilo na zabavi okoli 250 gostov, med njimi vrsta znanih obrazov, od pevcev Petra Graša, Borisa Novkovića in Saša Matića do TV-voditelja Tarika Filipovića, med povabljenci pa je bil tudi slovenski kuharski mojster Tomaž Kavčič.

Kuharski mojster Tomaž Kavčič in pevec Petar Grašo s slavljenko Foto: Instagram

Še pred zabavo se je Severina na Instagramu oglasila z rojstnodnevno objavo. "Kar zadeva mene, jih imam lahko danes tudi sto, ker je to šele prvo od mojih devetih življenj," je zapisala ob fotografiji, na kateri pozira v obleki s podpisom znane hrvaške oblikovalke Matije Vuica.

Za prihod na rojstnodnevno zabavo je medtem izbrala drugo opravo, oblekla je oprijeto črno obleko z dolgo vlečko s podpisom modne hiše Balenciaga, ki stane 1.900 evrov.

