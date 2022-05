Severina ostro nad ministra za zdravje: Vili, ženska ni telica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška zvezdnica je na družbenih omrežjih podprla nosečnico, ki ji zagrebške klinike kljub težki diagnozi ploda ne želijo odobriti splava, in ostro kritizirala hrvaškega ministra za zdravje.

Hrvaška pevka Severina je z ostrim zapisom proti ministru za zdravje in preostalim vpletenim v primer podprla hrvaško nosečnico Mirelo Čavajdo, ki ji zagrebške klinike kljub težki diagnozi ploda ne želijo odobriti splava. Na družbenih omrežjih je vse pozvala k protestu, ki bo 12. maja na zagrebškem Trgu bana Jelačića.

Severina je med drugim zapisala: "Vili, ženska ni telica! Minister za zdravje krši zakone te države. Vodja bolnišnice in dekan zagrebške medicinske fakultete ignorirata zakone te države. Nihče ne govori o ženski, njenem stanju in zakonsko zagotovljeni pravici ... Ne moreš biti minister, če ne priznavaš pravice več kot polovici prebivalcev te države! Če bi ministru ali kateremu drugemu mladeniču zrasel tumor, bi bil že zdavnaj operiran ... Ženske, matere, hčerke, fantje, možje, sinovi zdaj je res DOVOLJ. Pomagajte svojim materam, sestram in hčeram mirno živeti v državi, ki spoštuje zakon. Ne bomo dovolili, da bi Hrvaška postala republika Gilead!"

Ozadje zgodbe:

39-letna Mirela Čavajda je v 24. tednu nosečnosti zaradi malignega tumorja v glavi otroka želela narediti splav, zdravniki pa so ji dejali, da ta po desetem tednu ni mogoč, čeprav zakon v določenih primerih predvideva tudi izjeme.

Nosečnica je za ogromen maligni tumor na možganih otroka izvedela na magnetni resonanci v bolnišnici Sveti Duh v Zagrebu. Možnosti, da bo otrok po rojstvu preživel, so izjemno majhne, če bo, pa se v najboljšem primeru ne bo mogel normalno razvijati.

V omenjeni zagrebški bolnišnici vsi ginekologi in medicinske sestre po poročanju hrvaškega portala N1 uveljavljajo ugovor vesti, v celotni državi pa je takšnih okoli 60 odstotkov ginekologov.

Na Hrvaškem so zagnali akcijo zbiranja sredstev za nosečnico, je poročala STA. Pod geslom Podprimo Mirelo želijo zbrati denar za poseg v Sloveniji. Mirelo je podprl tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević, ki meni, da gre v tem primeru za diskriminacijo žensk.

