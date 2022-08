Policija je pridržala Severino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severine policija po besedah njenega odvetnika ni aretirala, temveč zgolj pridržala zaradi zaslišanja o sporu s sestro, ki je prerasel v fizični obračun.

Pevka in njena sestra Marijana sta se v stanovanju svoje mame hudo sprli, nato pa se zapletli v pretep. Glede na fotografije posledic, ki jih je objavilo več hrvaških medijev, je Severina utrpela nekaj bušk in prask. Njena sestra je bila domnevno bolj poškodovana, saj je po prepiru in ravsu pomoč poiskala v splitski bolnišnici.

Po pisanju Jutarnjega lista naj bi bila za incident kriva Severinina sestra Marijana, kar je potrdila njuna mama Ana. Ne le, da naj bi si Marijana sama prizadejala poškodbe, na policijo je po besedah mame tudi podala lažno prijavo zoper sestro.

V netenje prepira bi bil lahko vpleten tudi Severinin nekdanji mož Milan Popović, ki naj bi Marijano uporabil kot svojo marioneto, še ugibajo nekateri hrvaški mediji.