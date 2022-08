Nekoč sprta Severinina bivša sta zdaj prijatelja #foto

Pred nekaj dnevi so se pojavile dokaj presenetljive govorice, da sta se spoprijateljila Igor Kojić, nekdanji mož hrvaške zvezdnice Severine, in srbski podjetnik Milan Popović, s katerim se pevka že leta sodno bori za skrbništvo nad njunim sinom Aleksandrom.

Dokler je bil Kojić poročen s Severino, je na Popovićev račun večkrat javno izrekel kakšno pikro, zato so bile toliko bolj neverjetne informacije, da naj bi ga pred nekaj tedni povabil na praznovanje svojega 35. rojstnega dneva.

Zdaj je Kojić to tudi uradno potrdil, na Instagramu je razkril, da je Popović res prišel na slavje in s seboj celo pripeljal sina, ki ga ima s Severino.

"Hvala Milanu, da me je presenetil in na moj rojstni dan pripeljal Aleksandra. To je bil zame poseben dan," je ob fotografiji zapisal Kojić, "Aleksander je čudovit otrok, ki ga imam zelo rad in s katerim sem preživel krasna leta, nekaterih vezi ni mogoče pretrgati. Kdor je Aleksandrova družina, je tudi moja, kdor je moja družina, pa je tudi Aleksandrova. Tako je in tako vedno bo."

Na sodišču skupaj proti Severini

Kako sta iz nasprotnikov postala prijatelja, Kojić in Popović (še) nista pojasnila, hrvaški portal Index.hr pa ob tem poroča, da bo Kojić kmalu na sodišču pričal v tožbi, ki jo je proti Severini vložil Popović.

