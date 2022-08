Dogodek v zvezi s fotografijami, posnetimi na šoli, preverja policija

Potem ko je vodstvo Osnovne šole Franja Goloba Prevalje v ponedeljek policijo obvestilo, da je ženska brez njihove vednosti v prostorih šole posnela erotične fotografije in jih objavila na spletu, policija o tem zbira obvestila v smeri prekrška po zakonu o varstvu javnega reda in miru. Ukrepala je tudi šola, z zadevo je seznanjen inšpektorat.

Ravnateljica Osnovne šole Franja Goloba Prevalje Andreja Tinta je bila z zadevo seznanjena konec prejšnjega tedna. Ko se je prepričala, da ne gre za fotomontažo, je o tem obvestila inšpektorat za šolstvo in šport, policijo in Občino Prevalje.

V šolo jo je spustil upravnik sosednje zgradbe

"Oseba je v šolo vstopila brez mojega vedenja in dovoljenja. Dogodek je neprimeren in žal mi je, da se je to zgodilo," je ravnateljica danes dejala za STA. Po njenih besedah je osebo v šolo spustil upravnik sosednje zgradbe, ki je imel dostop prek skupnih prostorov, ki jih ima šola s sosednjo stavbo. Upravniku bodo zdaj onemogočili vstop v šolo, je povedala.

Po poročanju medijev je sporne fotografije v prostorih šole posnela in jih nato objavila na svojih družbenih profilih vplivnica Ana Pusovnik, zvezdnica resničnostnega šova Sanjski moški, ki je tudi sama obiskovala prevaljsko šolo.

Fotografije so bile posnete med počitnicami

Po dogodku je povedala, da njen namen ni bil, da se na fotografijah vidi, da so posnete na šoli. Priznala je, da bi jih lahko posnela tudi v studiu. Fotografije so bile posnete med počitnicami, otrok takrat v šoli ni bilo.

Kot omenjeno, je z dogodkom seznanjen inšpektorat za šolstvo in šport. "Glede na dejstvo, da je bilo ugotovljeno, da je z zadevo seznanjena tudi policija, ki ima edina pristojnosti v tej zvezi, inšpektorat za zdaj drugih postopkov ne bo vodil, ampak jih bo vodila policija," so za STA danes sporočili z inšpektorata.

Ravnateljica pa je v zvezi s tem povedala še, da so jo z inšpektorata pisno obvestili, da se je v tem primeru zgodila kršitev 72. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki govori o avtonomiji šolskega prostora, in da kršitev ni posledica odločitve ravnateljice kot odgovorne osebe šole. Zato inšpektorat v okviru pristojnosti, ki jih ima, v tem trenutku ugotavlja, da ni razloga za uvedbo inšpekcijskega postopka zoper šolo.