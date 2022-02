Pri 35-letniku našli več kot 600 sadik konoplje

Litijski policisti so v začetku tedna pri 35-letnem osumljencu na območju Škofljice našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, več kot 600 sadik in tudi več kilogramov posušene konoplje. Policisti, ki moškega sumijo tudi tatvine električne energije, nadaljujejo zbiranje obvestil in napovedujejo kazensko ovadbo.

Litijski policisti so po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 35-letnem osumljencu na območju Škofljice poleg omenjenega našli in zasegli še približno 20 kilogramov v kartonske škatle pakiranih posušenih rastlinskih listov, približno 13 kilogramov zmletih in približno 1,5 kilograma posušenih rastlinskih vršičkov prepovedane konoplje. Zasegli so tudi pripomočke za gojenje.

Foto: policija

Foto: policija

Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo

Zoper osumljenega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter zaradi sumov velike tatvine, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.