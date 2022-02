Moški na Celjskem ustrelil 27-letnika in hudo ranil žensko

Danes nekaj pred 18. uro so bili celjski policisti obveščeni, da je na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah 66-letni moški ustrelil moškega, starega 27 let, in žensko, staro 42 let.

27-letnik je poškodbam podlegel na kraju dogodka, 42-letna ženska pa je izredno hudo poškodovana.

Osumljenemu so odvzeli prostost in ga pridržali. Več podatkov o tragičnem dogodku bodo sporočili v naslednjih dneh.