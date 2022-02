Drama v Applovi prodajalni: toliko denarja je zahteval ugrabitelj

Sedemindvajsetletnik iz Amsterdama je v torek pozno popoldne s strelnim orožjem vstopil v trgovino Apple na trgu Leidseplein. Policija je na kraj dogodka nemudoma napotila posebne policijske enote. Pri tem so izpraznili in zaprli trg ter evakuirali okoliške zgradbe.

V Applovi prodajalni je bilo ujetih več oseb. Ropar je kot talca zadrževal bolgarskega državljana, medtem ko so se druge štiri osebe v zgradbi skrile v omare. Pristojne oblasti so se sprva bale, da osumljenec zadržuje več talcev, vendar ta naj ne bi vedel, da se osebe skrivajo v stavbi.

Načelnik policije Frank Paauw je na novinarski konferenci povedal, da je osumljenec, preden ga je prijela policija, zahteval 200 milijonov v kriptovaluti.

Dramatična preizkušnja se je končala po petih urah, ko je osumljenec prosil za vodo. Talec je ob dostavi vode pobegnil, ropar pa mu je sledil na ulico, kjer ga je zadel policijski avtomobil. Policisti so s pomočjo robota preverili, ali ima pri sebi eksploziv. "Avto posebnih enot se je odzval zelo ustrezno in pozorno," je dejal Paauw in hkrati pohvalil talca za njegov pogum.

#BREAKING: Hostage runs from Apple Store in Amsterdam while being chased by hostage-taker, who is then run over by police #Amsterdam #leidseplein #gijzeling #news #Hostage#BreakingNews pic.twitter.com/X8WIRdjnMJ