V Amsterdamu se odvija obsežna policijska akcija

BREAKING: Hostage situation in the Apple store in #Amsterdam ( Video credit @remcovoogt ) pic.twitter.com/j7XXoIv0qJ

Na družbenih omrežjih so objavljeni fotografije in videoposnetki moškega v trgovini, ki neoboroženemu moškemu grozi s pištolo. Po navedbah očividcev naj bi bilo mogoče slišati več strelov.

NOW - Hostage situation at an Apple Store in #Amsterdam.pic.twitter.com/JZDXEvPjVx — Disclose.tv (@disclosetv) February 22, 2022

Policija je prijavo o ropu dobila okoli 17.40. Na kraj dogodka so nemudoma napotili posebne policijske enote. Pri tem so izpraznili in zaprli trg Leidseplein. V policijski akciji sodeluje tudi helikopter.