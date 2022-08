Odvratni prizori šokirali kopalce: na gladino morja naplavilo podgane

V morju v bližini Splita so v preteklih dneh opazili več poginulih podgan. Podobni prizori so kopalce šokirali v Zadru, v bližini priljubljene mestne plaže Kolovare.

Pogled na poginule podgane v morju je šokiral mimoidoče, o dogajanju pa so nemudoma obvestili pristojne službe. Plaža Karma, kjer so se pojavile podgane, sicer ne spada med urejena kopališča, a je nedaleč stran od priljubljene mestne plaže Kolovare, poroča RTL.HR.

"Veterinarske službe so se odzvale, še preden so na lokacijo prišli občinski redarji, tako da je stanje na terenu zdaj čisto, urejeno in sanirano. S strokovnimi službami Inštituta za varovanje zdravja in veterinarskimi službami bomo opravili analizo in ugotovili vzrok za dogodek," je pojasnil Robertino Dujela, načelnik za komunalne dejavnosti in varstvo okolja mesta Zadar.

Vzrok za naplavljene živali najverjetneje meteorna voda

Podobno kot v Splitu je najverjetneje vzrok za naplavljene živali velika količina dežja in veliko padavinske vode. Posledično se meteorna omrežja povsem napolnijo z vodo, podgane, ki se zadržujejo v ceveh, pa se zadušijo. Izpusti jih zato odnesejo v morje. V Zadru kanalizacijski izpusti ne odtekajo v morje, a tja še vedno odteka deževnica, poroča Slobodna Dalmacija.