Kaplja čez rob: mlada turista urinirala v fontano sredi Splita

Po družbenih omrežjih kroži fotografija, kako dva mlada turista urinirata v fontano sredi Splita. Fotografijo so najprej objavili na strani iniciative prebivalcev Splita Get Getanima na družbenem omrežju Facebook, kjer zgroženi domačini opozarjajo na neprimerno obnašanje turistov, poročajo hrvaški mediji.

Mladeniča sta se olajšala na skulpturi, ki je delo akademskega kiparja Kažimira Hraste.

"Že zdavnaj se je prelila zadnja kaplja čez rob naše potrpežljivosti in razumevanje za sezono je izginilo že po mesecu neprespanosti," so jasni domačini, povezani v iniciativi Get Getanima.

Ob tem dodajajo, da je teror, ki so mu skozi celotno sezono izpostavljeni od turistov in tistih, ki storitve zagotavljajo, nedopusten: "Obnašanje vinjenih posameznikov ocenjujemo kot absolutno nesprejemljivo, saj uriniranje in bruhanje ni več nekaj, kar bi se dogajalo le od časa do časa, poleg tega pa smo zasuti s smetmi ter izpostavljeni hrupu in gneči."

Domačini zato zahtevajo sestanek z mestnimi oblastmi, pripravili pa so tudi pet zahtev, in sicer prepoved javnega zbiranja 20 ali več oseb z namenom organiziranega pitja alkohola in prepoved nočnih klubov v naseljenih območjih. V nadaljevanju zahtevajo regulacijo glasbe in koncertov v živo, prepoved uporabe zvočnikov in ojačevalcev na prostem ter rigorozne kazni za ulične glasbenike, ki uporabljajo ojačevalce. Tretja zahteva se nanaša na povečan nadzor nad sivimi conami, kot so stanovanja, ki se oddajajo turistom. Predlagajo tudi uvedbo nočne izmene komunalnih redarjev, zaklepanje zabojnikov za komunalne odpadke, ki jih lahko uporabljajo le stanovalci, in kazni za nepravilno odvržene odpadke.