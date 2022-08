Panika na znani hrvaški plaži: zaradi fekalij se raje ne kopajte

Na priljubljeni plaži pod obzidjem na Korčuli so rezultati analize morja pokazali presežene koncentracije nevarne bakterije E. coli in bakterije enterokok. Do nadaljnjega kopanje v morju zato odsvetujejo.

Onesnaženje morja s fekalijami, natančneje z nevarno bakterijo E. coli in črevesnim enterokokom, so rezultati analize vode, vzorčene 4. avgusta, pokazali na plaži pod obzidjem na Korčuli, poroča Dnevnik.hr.

Do nadaljnjega se tam ni priporočljivo kopati, so sporočili iz Dubrovniško-neretvanske županije.

Počena kanalizacijska cev

Da gre za fekalno onesnaženje, so ugotovili po tem, ko sta sanitarna in vodna inšpekcija županijski zavod za javno zdravstvo 3. avgusta obvestili o počeni cevi komunalne kanalizacije Puntin na Korčuli. Inštitut je dodatne vzorce vode odvzel 3. in 4. avgusta, rezultati pa so potrdili onesnaženje. Vzorčenje vode bodo ponavljali, dokler bodo prisotne bakterije, še poročajo hrvaški mediji.