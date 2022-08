Znan vzrok tragične avtobusne nesreče na Hrvaškem

V soboto v zgodnjih jutranjih urah se je na hrvaški cesti A$ zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo 12 oseb, 32 ljudi je poškodovanih. Vsi potniki na avtobusu so bili državljani Poljske namenjeni na romanje v Međugorje. Preiskava je pokazala, da je voznik izgubil nadzor nad avtobusom in zapeljal v obcestni jarek, poročajo hrvaški mediji.

V soboto, okoli 5.40 ure, se je na avtocesti A4 v smeri Zagreba zgodila huda prometna nesreča. Avtobus poljskih registrskih tablic je zapeljal s ceste, umrlo je 12 ljudi, ostalih 32 potnikov je poškodovanih, od tega 19 huje.

Čeprav se je sprva neuradno ugibalo, da je voznik avtobusa med vožnjo zaspal, je hrvaško državno tožilstvo v soboto pozno popoldne sporočilo izsledke preiskave, ki so pokazali, da je voznik izgubil nadzor nad vozilo. Avtobus je prebil odbojno ograjo in zapeljal na brežino avtoceste.“V nesreči je umrlo 12 ljudi iz avtobusa, vključno z voznikom avtobusa. Državno tožilstvo je zaradi vzroka nesreče odredilo obdukcijo umrlih oseb, strokovni pregled vinjenosti voznika avtobusa ter izvedbo drugih potrebnih preiskav in dokaznih dejanj,” so sporočili tožilci.

Tragičen konec za poljske romarje

Na avtobusu je bilo 44 potnikov, med njimi šest redovnic, trije duhovniki in sva voznika. 32 poškodovanih so prepeljali v bolnišnice v Varaždinu, Zagrebu in Čakovcu. Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović, je povedal, da se več poškodovanih v bolnišnicah še bori za življenje. Na Twitterju je ob tem izrazil sožalje svojcem žrtev tragične nesreče.

Još jednom izražavam duboko suosjećanje obiteljima poginulih 12 poljskih hodočasnika, a obiteljima 32-oje ozlijeđenih upućujem izraze potpore i nade u ozdravljenje njihovih najbližih. — Davor Božinović (@DavorBozinovic) August 6, 2022

Sožalje je izrazil tudi slovenski predsednik Borut Pahor in vsem poškodovanim zaželel hitro okrevanje.

V svojem imenu in imenu državljank in državljanov RS je PRS Pahor izrazil sočutje in sožalje 🇵🇱 PR Dudi ob tragični nesreči poljskih državljanov na Hrvaškem. 🇭🇷 sosedom je izrekel iskreno zahvalo za ukrepanje in pomoč ob tej nesreči. Vsem poškodovanim je zaželel hitro okrevanje. — Borut Pahor (@BorutPahor) August 6, 2022

Enako je storil tudi predsednik vlade Robert Golob.