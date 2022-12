Mesto New York išče vodjo lovcev na podgane

Mesto New York, ki se po pandemiji bolezni covid-19 spopada z navalom podgan, ustanavlja položaj direktorja za zmanjšanje populacije glodavcev, kar pomeni predvsem podgan. Kandidati morajo imeti izkušnje z urbanističnim načrtovanjem, upravljanjem projektov in vladnimi dejavnostmi.

K temu so dodali še smisel za humor, napadalnost, iznajdljivost in "frajerski odnos do zadev". "Čeprav imajo zelo uspešno strategijo odnosa z javnostmi in simpatično prisotnost v družbenih medijih, pa podgane niso naše prijateljice, ampak sovražnice, ki jih je treba iztrebiti," sporoča mesto New York.

Podgane so se v mestu zelo razširile

Humorju navkljub pa je zadeva resna, saj Newyorčani opažajo, da je podgan vedno več, in se sprašujejo, ali nameravajo mestne oblasti glede tega kaj ukreniti. Zdaj so dobili odgovor. O tem, da je položaj pomemben, priča tudi ponujena plača, ki znaša med 120 tisoč in 170 tisoč dolarji letno.

Na dan odvoza odpadke odlagajo na ulice

Župan mesta Eric Adams je sicer že novembra podpisal zakon, poimenovan načrt ukrepanja proti podganam, ki med drugim predvideva zmanjšanje količine odpadkov na mestnih ulicah.

V New Yorku odpadke na dan odvoza odlagajo kar na ulice in podgane imajo takrat pojedine. Ker z različnih ulic smeti odvažajo na različne dneve, se podgane le selijo od pojedine do pojedine, vmes pa se veselo razmnožujejo.