Mol na Madžarskem zagnal proizvodnjo zelenega vodika

Madžarska skupina Mol je v tovarni v kraju Szazhalombatti zagnala proizvodnjo zelenega vodika v tovarni, katere zmogljivost znaša deset megavatov. Po navedbah Mola gre za največji tovrstni obrat v srednji in vzhodni Evropi, zeleni vodik pa bodo uporabljali predvsem v lastnem omrežju za proizvodnjo goriva. Naložba je bila vredna 22 milijonov evrov.

Kot so med tednom sporočili iz Mola, bodo v obratu v Szazhalombatti letno lahko proizvedli 1.600 ton zelenega vodika, pri tem pa uporabljali električno energijo, ki prihaja iz obnovljivih virov. Izpuste ogljikovega dioksida bodo v skupini tako zmanjšali za 25 tisoč ton. Nova tehnologija bo postopoma nadomestila proizvodni proces na osnovi zemeljskega plina, ki trenutno predstavlja šestino skupnih izpustov ogljikovega dioksida skupine.

"Zeleni vodik je čist in vsestranski vir energije, ki ga trenutno uporabljamo pri proizvodnji goriva s ciljem zmanjševanja ogljičnega odtisa rafinerije. V skladu z našimi načrti pa ga bomo predvidoma kmalu lahko uporabljali tudi neposredno v transportnem sektorju. Proizvodnja in uporaba zelenega vodika na inovativen način podpira zeleni prehod," je ob tem dejal direktor področja novih in trajnostnih virov v skupini Mol Adam Horvath.

Podobna obrata Mol gradi še na Reki in v Bratislavi, kjer bi se proizvodnja po Horvathovih napovedih lahko začela leta 2026.

Energetska skupina Mol s sedežem v Budimpešti je navzoča v več kot 30 državah, z bencinskimi servisi tudi v Sloveniji.