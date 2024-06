Znano je, koliko bo LPP stal nov električni vodikov avtobus

Kot smo poročali že prejšnji teden, je ljubljanski potniški promet (LPP) naročil Mercedes-Benzove električne avtobuse z vodikovim podaljševalnikom dosega. Ta avtobus so v zadnjih tednih testirali na treh mestnih linijah. Poleg Mercedesovega avtobusa z "dvojno" tehnologijo so pri LPP testirali tudi povsem električni avtobus kitajskega BYD, kjer pa do naročila ni prišlo. V preteklosti je LPP testiral tudi že avtobus s pogonom izključno na vodik.

Zakaj vodikov podaljševalnik dosega?

Cena enega Mercedes-Benzovega avtobusa z oznako ecitaro fuel cell brez vključenega DDV znaša 809.800 evrov. Pri LPP so jih naročili osem.

"Avtobusi s pogonom na vodikove gorivne celice v primerjavi z baterijskimi električnimi avtobusi omogočajo premagovanje daljših razdalj brez potrebe po vmesnem polnjenju, kar je idealno za daljše linije. Zaradi velike energijske gostote vodika je masa takšnih vozil nižja, zaradi česar lahko prepeljejo večje število potnikov. Dodatno je oskrba z gorivom pri tovrstnih avtobusih bistveno hitrejša v primerjavi z baterijskimi električnimi avtobusi. Nakup teh avtobusov potrjuje našo zavezanost k trajnostnemu razvoju," pojasnjujejo pri LPP.

Večina alternativnih mestnih avtobusov po Evropi je električna

Vse več evropskih mest prenavlja floto mestnih avtobusov in vključuje različne alternativne pogone. Italijanski Neapelj je že lani izdal razpis za nakup 253 električnih avtobusov v različnih dolžinah, prva naročila pa sta prejela Iveco in BYD.

Na Dunaju bodo do leta 2025 devet mestnih linij preuredili v povsem električne. Tudi Avstrijci so naročili Mercedes-Benzove avtobuse ecitaro, skupno so naročili 60 električnih avtobusov in deset takih s pogonom na vodik.