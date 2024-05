LPP naročil električne: vozili tudi kitajskega, prihajajo Mercedesovi #foto

LPP v začetku naslednjega leta pričakuje osem avtobusov, ki jih bo poganjala kombinacija elektrike in vodika. Prvega so zadnje tedne na ljubljanskih ulicah že testirali, enako tudi električni avtobus kitajske znamke BYD.

Naročeni Mercedesovi avtobusi so nizkopodni, dolgi pa so 12,1 metra. Avtobus je visok 3,4 metra in širok 2,55 metra. Za pogon skrbita dva elektromotorja v pestu kolesa. Za varnost med drugim skrbi tudi 360-stopinjski nadzor s kamerami, aktivni zavorni sistem in asistent za zavijanje.

Notranjost električnega avtobusa. Foto: Aleš Beno

Avtobus "nosi" dve tehnologiji - električni pogon in vodikov podaljševalnik dosega. Foto: Aleš Beno

Poraba takega avtobusa kajpak ni majhna. Na testu je v povprečju znašala 85 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov, zato mora biti tudi baterija velika - ta ima pet sklopov s skupno kapaciteto 490 kWh. Največja moč polnjenja je 150 kilovatov. Za lažji dostop do polnilnic ima avtobus vtičnici na obeh straneh vozila.

Avtobus je torej električni, za podaljševanje dosega pa različica ecitaro fuel cell uporablja tudi vodikovo gorivno celico. Ta lahko med vožnjo zagotavlja potrebno dodatno električno energijo. Skupni doseg tako znaša več kot 400 kilometrov, zagotavljajo pri LPP. Na avtobusu je prostora za 128 potnikov. Ti bodo imeli na voljo tudi vtičnice USB.

Avtobus BYD ima kapaciteto baterije 510 kWh, gre pa za baterijo tipa LFP. Foto: Petrol

Petrol bo postavil tudi polnilnice za težka gospodarska vozila in avtobuse. Foto: Petrol

Testni avtobus je vozil na linijah 2, 22 in 25. Polnjenje avtobusa s izvajali na polnilni postaji na lokaciji LPP, kjer so lahko spremljali čas polnjenja. LPP je v povezavi s Petrolom preizkusil tudi polnjenje na ultra zmogljivi polnilnici na Barju. Glede potreb po vodiku LPP stavi na napovedano vodikovo polnilnico v Stanežičah.

“Vožnja je bila odlična izkušnja. Vozilo je zelo tiho in zagotavlja gladko vožnjo, kar izboljšuje udobje tako za voznika kot za potnike. Sistem 360-stopinjske kamere je izjemno uporaben, saj povečuje varnost in preglednost med vožnjo. Potniki so bili navdušeni nad tišjo vožnjo in so pohvalili udobje avtobusa, kar je zelo pomembno za njihov vsakodnevni prevoz,” je po testiranju povedal voznik LPP Milorad Vračar.

Testirali tudi avtobus BYD

LPP je ob tem že prejšnji mesec začel tudi s testiranjem kitajskega električnega avtobusa BYD ebus B18. Ta z enim polnjenjem omogoča uradno do 420 kilometrov dosega.

Kitajski avtobus je bil večji od Mercedesovega, saj je bil dolg 18 metrov, kapaciteta baterije pa znaša kar 511 kWh. Pelje lahko 140 potnikov. BYD uporablja baterije tipa LFP, ki imajo manj degradacije in so načeloma bolj odporne proti “toplotnim pobegom”. V avtomobilskem svetu jih uporabljajo kitajski proizvajalci in Tesla, evropske znamke pa zdaj stavijo na baterije tipa NMC. Enako velja tudi za Mercedesove električne avtobuse.

Iz LPP za zdaj ni uradnih informacij, da bi poleg Mercedesovih avtobusov na ljubljanske ulice pripeljali tudi avtobus znamke BYD.