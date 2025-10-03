Kitajski Zeekr prihaja v Slovenijo: začenjajo v Ljubljani, avtomobili bodo trije različni

Zeekr je nova kitajska avtomobilska znamka, ki je vstopila na slovenski avtomobilski trg.

Foto: Zeekr Zeekr je ena izmed avtomobilskih znamk podjetja Geely in nekatere njihove znamke v Sloveniji že poznamo. Najbolj znan je seveda Volvo, a tu sta tudi Geely in Lynk&Co.

Zdaj prihaja tudi Zeekr, s katero Geely širi svojo prisotnost v naši širši regiji. Za distribucijo vozil bo skrbelo podjetje SEEAG, ki bo Zeekrove avtomobile najprej ponudilo v Ljubljani in nato še na Hrvaškem in v Bolgariji. Prvi modeli bodo X, 7X in luksuzni 001.

Zeekrovi avtomobili so oblikovno zanimivi in delno spominjajo na modele Polestarja in Lynk&Co, ki oba sodita pod Geelyjevo lastniško streho.

Kakšne avtomobile ima Zeekr?

Zeekr X je kompaktni križanec, ki je dolg 4,43 metra in ima 2,75 metra medosne razdalje. Baterija je kapacitete 65 kilovatnih ur.

Model 7X je dolg 4,78 metra, medosje je dolgo že 2,9 metra, kapaciteta baterije pa znaša 94 kilovatnih ur. Najvišja moč polnjenja DC je kar 480 kilovatov, saj je platforma tega vozila 800-voltna.

Najbolj luksuzen model je 001, ki je fastback limuzina. Dolga je 4,95 metra, medosje je dolgo 2,99 metra, kapaciteta baterija pa znaša 94 kilovatnih ur. Model 001 stoji na 400-voltni zasnovi.

