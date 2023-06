Ob letošnjem spektaklu jasna napoved: prihodnost je vodik

Vztrajnostne dirke so postale magnet za avtomobilske proizvajalce, pogon prihodnosti pa naj bi do konca desetletja za elitne dirkalnike razreda Hypercar postal vodik.

Ferrarijevo slavje v Le Mansu. Foto: Guliverimage Sodeč po jubilejni stoti dirki v Le Mansu se vztrajnostnemu svetovnemu prvenstvu obeta svetla prihodnost. Resda je odmevnost prvenstva osredotočena predvsem na 24-urno dirko v Le Mansu in veliko manj na preostale prireditve v koledarju, toda zanimanje med avtomobilskimi proizvajalci je vse večje. Že letos se je v elitno kategorijo vrnil Ferrari in povratek začinil s prvo zmago v Le Mansu po več kot pol stoletja, tu je Toyota, enako tudi Porsche, ameriška Cadillac in Glickenhaus. Letos se je v vztrajnostno prvenstvo vrnil Peugeot, prihodnje leto predvidoma (od večjih znamk) prihajajo Alpine, BMW in Lamborghini.

Dirkalnik Alpine za vztrajnostno svetovno prvenstvo v letu 2024. Foto: Alpine

Prihodnost očitno v vodiku

Prihodnost za svetovno prvenstvo vztrajnostnih dirk se zdi svetla, saj se bodo dirkam že prihodnje leto pridružili še dodatni proizvajalci. Vztrajnostne dirke postajajo tudi laboratorij za razvoj novih tehnologij, ki se nato neposredno uporabljajo tudi v cestnih avtomobilih. Med zanimive novosti bo leta 2026 spadal razred za avtomobile, kjer bo osrednji pogonski vir postal vodik. Toyota je tako letos v Le Mansu razkrila koncept dirkalnika GR H2 Racing, ki združuje uporabi klasičnega hibridnega pogona, torej motorja na notranje zgorevanje, in vodika. Podoben koncept so Japonci že predstavili tudi na osnovi corolle.

Vodik se zdi prihodnost za najvišji razred vztrajnostnega dirkanja. Po besedah Pierra Fillona, v Le Mansu rojenega predsednika organizatorja ACO, bi lahko do leta 2030 vse najboljše prototipe že poganjal vodik. "Tak je naš cilj," je povedal za Reuters, ko je pretekli konec tedna v Le Mansu odpiral posebno vodikovo razstavišče.

Vztrajnostne dirke so bile tudi v preteklosti napoved novih tehnologij. Tako je nekoč Audi pokazal, da je mogoče atraktivno zmagovati tudi z dizelskim motorjem, Toyota pa je nato uspešno predstavila tudi bencinsko-električne hibridne pogone.

Konec za razred LMP2?

Svetovno prvenstvo v vztrajnostnih dirkah prihodnje leto ne bo imelo več razreda LMP2, kar je posledica večjega števila napovedanih dirkalnikov za razred Hypercar, dozdajšnji razred GTE Am pa bo nasledil LMGT3. Dirkalniki LMP2 ne bodo sodelovali v prvenstvu, na izbranih dirkah pa bo zanje še rezerviranih nekaj mest. Tak primer bo tudi dirka v Le Mansu.