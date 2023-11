Je to novi vir energije, ki bo rešil podnebno krizo?

Nekateri so prepričani, da je svet pred novo energetsko revolucijo, ki bi lahko rešila tudi podnebno krizo. Ta "čudežni" vir energije naj bi bil beli vodik. Njegova nahajališča so odkrili na številnih koncih sveta, tudi v Evropi.

Pred leti sta francoska znanstvenika Jacques Pironon in Phillipe De Donato ocenjevala količini metana v podtalju rudarskega bazena v Loreni na severovzhodu Francije. Po nekaj sto metrih globine je njuna sonda našla nizke koncentracije vodika.

Odkrili nahajališče belega vodika

"To za nas ni bilo pravo presenečenje, ker je običajno najti majhne količine blizu površine vrtine," je Pironon povedal za CNN. Toda ko je sonda šla globlje, je koncentracija vodika presenetljivo naraščala. To po ugotovitvah Francozov kaže na prisotnost velikega rezervoarja vodika.

Naredili so izračune in ocenili, da bi nahajališče lahko vsebovalo od šest milijonov do 250 milijonov metričnih ton vodika. To bi lahko pomenilo eno največjih nahajališč belega vodika, ki so jih kadarkoli odkrili, je dejal Pironon.

Beli vodik kot podnebni sveti gral

Beli vodik – imenovan tudi naravni, zlati ali geološki vodik – je naravno proizveden ali prisoten v zemeljski skorji in je postal nekakšen podnebni sveti gral, piše CNN. Nahajališča belega vodika so našli po vsem svetu, poleg Francije med drugim v Maliju, ZDA, vzhodni Evropi, Rusiji, Avstraliji in Omanu.

Vodik kot čudežni vir energije?

Pri zgorevanju vodik proizvaja le vodo, zaradi česar je zelo privlačen kot potencialni vir čiste energije za industrije, kot so letalstvo, ladijski promet in izdelava jekla, ki potrebujejo toliko energije, da jo je skoraj nemogoče pokriti z obnovljivimi viri energije, kot sta sonce in veter.

Različne vrste vodika

Čeprav je vodik najpogostejši element v vesolju, na splošno obstaja v kombinaciji z drugimi molekulami. Trenutno se komercialni vodik proizvaja v energetsko intenzivnem procesu, ki ga skoraj v celoti poganjajo fosilna goriva.

Mavrica barv se uporablja kot okrajšava za različne vrste vodika. Sivi je narejen iz plina metana, rjavi pa iz premoga. Modri vodik je enak sivemu, vendar se proizvedeno onesnaženje, ki segreva planet, zajame, preden gre v ozračje.

Nenavadno odkritje belega vodika v Maliju

Najbolj obetaven s podnebnega vidika je zeleni vodik, proizveden z uporabo obnovljive energije. Kljub temu je proizvodnja še vedno majhna in draga, zato se je v zadnjih nekaj letih povečalo zanimanje za beli vodik, potencialno obilen, neizkoriščen vir čiste energije.

Različne barve vodika:

Še pred kratkim so znanstveniki menili, da velika kopičenja naravnega oziroma belega vodika niso mogoča, pravi ameriški geokemik Geoffrey Ellis. Preobrat se je zgodil, ko so pred leti v neki vasi v zahodnoafriški državi Mali odkrili, da tamkajšnja naključno odkrita vrtina proizvaja plin, ki je 98-odstotno sestavljen iz vodika.

Smo pred novo energetsko revolucijo?

Študija o tej vrtini je luč sveta ugledala leta 2018. Sprva so znanstveniki, kot je Ellis, celo menili, da je s študijo nekaj narobe, a se je izkazalo, da je pravilna. Ellis je bil pred leti v ZDA priča hitri rasti industrije plina iz skrilavca, ki je revolucionirala energetski trg. "Zdaj smo pred tem, kar mislim, da je verjetno druga revolucija," pravi geokemik.

Ellis ocenjuje, da bi lahko bilo na svetu na desetine milijard ton belega vodika. To bi bilo veliko več kot sto milijonov ton vodika na leto, ki se trenutno proizvaja, in 500 milijonov ton, ki naj bi jih proizvedli letno do leta 2050, je dejal.

Lovci na beli vodik

"Večina tega bo skoraj zagotovo v zelo majhnih količinah, zelo daleč na morju ali preprosto pregloboko, da bi bila proizvodnja dejansko gospodarna," je dejal. Toda če bi ga lahko našli in proizvedli le en odstotek, bi si zagotovili 500 milijonov ton vodika za 200 let, je dodal.

To je mamljiva možnost za množico zagonskih podjetij, piše CNN. Eno od njih je avstralsko podjetje Gold Hydrogen, ki trenutno vrta na polotoku Yorke na jugu Avstralije. Podjetje napoveduje, da bi lahko začeli proizvodnjo že prihodnje leto.

Tudi Bill Gates vlaga v odkrivanje belega vodika

Na lovu za belim vodikom je tudi ameriško podjetje Koloma, ki pa javno ne razkriva, kje vrta in kdaj bo začelo proizvodnjo belega vodika. Koloma je od različnih vlagateljev, med katerimi je tudi eno od podjetij Billa Gatesa, zbrala 91 milijonov ameriških dolarjev.

Podjetje Natural Hydrogen Energy, ki ima prav tako kot Koloma sedež v Denverju in ki ga je ustanovil geokemik Vjačeslav Zgonik, je leta 2019 dokončalo raziskovalno vrtino za vodik v Nebraski in ima načrte za nove vrtine. Svet je zelo blizu prvim komercialnim projektom, je optimistično povedal Zgonik za CNN in dodal, da je naravni vodik rešitev, ki nam bo omogočila, da pospešimo podnebne ukrepe.

Bo Lorena postala epicenter nove industrije belega vodika?

Glede na izračune, ki temeljijo na vrtini v Maliju, bi proizvodnja belega vodika lahko stala približno en dolar za kilogram – v primerjavi s približno šest dolarji za kilogram zelenega vodika. Toda beli vodik bi lahko hitro postal dražji, če bi velika nahajališča zahtevala globlje vrtanje.

V bazenu v Loreni sta naslednja koraka Pironona in De Donata vrtanje do tri tisoč metrov, da bi dobila jasnejšo predstavo o tem, koliko točno je belega vodika. Pot je še dolga, a ironično bi bilo, če bi ta regija – nekoč eden ključnih proizvajalcev premoga v zahodni Evropi – postala epicenter nove industrije belega vodika, še piše CNN.