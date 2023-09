Italijani bi pri Trstu proizvajali vodik. Okoljevarstveniki: To je tvegano!

V organizaciji Alpe Adria Green (AAG) so prepričani, da so pri načrtovani gradnji obrata za proizvodnjo vodika v Žavljah pri Trstu kršene evropske okoljske direktive, Slovenija ni niti vključena v postopke niti obveščena o tveganjih tovarne. V zvezi s problematiko se je AAG obrnila na premierja Roberta Goloba in pristojni ministrstvi.

Območje, predlagano za izgradnjo obrata za proizvodnjo vodika v Žavljah pri Trstu, je onesnažena zapuščena industrijska cona oz. obalno odlagališče, ki ga je treba najprej sanirati, so v sporočilu za javnost pojasnili v organizaciji. Kot so dodali, bi bila proizvodnja vodika postavljena na območje z visoko gostoto industrijskih obratov, kjer v skladu z določbami evropske direktive Seveso obstaja nevarnost večje nesreče.

Tovarna bi imela po navedbah AAG minimalno proizvodnjo 370 ton na leto, povečali pa bi jo lahko na pet tisoč ton.

Oblasti tajijo tehnične podatke

Člani tržaške podružnice AAG so Evropskemu parlamentu že posredovali peticijo, v kateri opozarjajo na kršitve postopkov, med drugim tudi na nedostopnost informacij. "Dežela Furlanija - Julijska krajina je delni dostop do dokumentov dovolila na način, da je 'zatajila' vse tehnične podatke, celo območje gradnje," izpostavljajo.

Opozarjajo na visoko vnetljivost vodika, pri čemer lahko ta ob vžigu eksplodira z uničujočimi posledicami za bližnje industrijske obrate. V radiju približno 1,5 kilometra so naftni terminal SIOT, skladišča kurilnega olja in nafte DCT, proizvodnja in skladiščenje tekočega kisika pri Linde Gas in petrokemična tovarna Alder, so zapisali.

Varnost obratov je porazna, ocenjuje AAG

"Trenutno stanje glede varnosti teh obratov je porazno," ocenjujejo v AAG. Kot so dodali, sistemi niso skladni z evropsko direktivo, manjkajo predvsem posodobljena varnostna poročila, posodobljene preventivne informacije prebivalstvu in usposabljanja prebivalstva.

Opozarjajo, da manjka tudi študija "učinka domin" – verige nesreč, v katere so vpleteni vsi obrati. Verižna nesreča bi imela po oceni AAG zelo hude posledice, njeni učinki bi se razširili tudi na Slovenijo, predvsem občini Koper in Ankaran.

Slovenija povsem neobveščena

Slovenija o obstoju teh tveganj ni obveščena, so izpostavili v AAG. Presoja vplivov na okolje še ni bila izvedena, Slovenija v postopke ni vključena, tovarna pa naj bi bila zgrajena do leta 2026.

"Zaradi tega zahtevamo, da nujno ukrepate in dosežete, da so izpolnjene zahteve evropskih direktiv in da se Slovenija vključi in naredi analize čezmejnih vplivov na okolje tega industrijskega obrata za proizvodnjo in skladiščenje vodika v tržaškem pristanišču," so zapisali v pismu predsedniku vlade, ministroma za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo in direktoratu za okolje.