Okoljevarstveniki s tožbo proti odstrelu medvedov

Kot so sporočili iz Alpe Adria Green, je vlada odlok potrdila kljub številnim pripombam nevladnih organizacij na njegov osnutek.

Za odstrel predvidenih 175 rjavih medvedov

Vlada je odlok, po katerem je do 30. septembra 2019 predviden odvzem 200 medvedov, sprejela konec prejšnjega meseca. Za odstrel je predvidenih 175 medvedov, lovci lahko to storijo do 30. aprila 2019. V prej omenjeni okoljevarstveni organizaciji so prepričani, da je odlok v nasprotju z ustavo, zakonom o ohranjanju narave in direktivo o habitatih.

Ustava državi nalaga, da mora skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva, zakon o ohranjanju narave pa med naravne vrednote prišteva tudi živalske vrste, so med drugim zapisali v Alpe Adria Green. Izpostavili so tudi, da so "divje živali tudi naše naravno bogastvo, kot izhaja iz zakona o divjadi in lovstvu". Pričakujejo, da bo upravno sodišče odlok vlade razveljavilo.

Sodišče odločilo, da razlogi za odstrel volkov niso utemeljeni

Upravno sodišče je sicer že odločalo o izločitvi volkov. Čeprav je bil v javni obravnavi predlog, po katerem bi lahko iz narave odvzeli 11 volkov, lovci tega ne bodo smeli narediti. Na ministrstvu za okolje in prostor, ki bdi nad populacijo zveri, so namreč volka iz odloka izločili, saj je sodišče ugotovilo, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen.