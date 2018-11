Vlada odobrila odstrel 175 medvedov

Vlada je danes izdala odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda iz narave, po katerem je do 30. septembra prihodnje leto predviden odvzem 200 medvedov. Za odstrel je predvidenih 175 medvedov, lovci pa to lahko storijo do 30. aprila 2019. Vlada je odločila še, da se volkov iz narave ne bo smelo odvzeti.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom), je v odloku o odvzemu rjavega medveda iz narave določen obseg selektivnega in omejenega odvzema medveda iz narave, vključno z določenimi pogoji, ki natančno opredeljujejo izvedbo izjeme odvzema iz narave po uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah.

Vlada potrdila odstrel 175 medvedov

"Obseg predvidenega odvzema, to je skupni seštevek osebkov odvzetih iz narave zaradi odstrela, izjemnega odstrela, odlova, povoza ali drugih izgub, je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije," so poudarili na Ukomu in dodali, da je predviden odvzem 200 medvedov.

Za odstrel je predvidenih 175 medvedov, še odvzem 25 medvedov pa je predviden zaradi izgub, kot so povoz in druge oblike smrtnosti, piše v odloku. Odstrel se izvaja v obdobju od uveljavitve odloka do 30. aprila 2019. Lovci bodo sicer lahko do konca decembra oz. do konca letošnjega leta odstrelili 140 medvedov. V Sloveniji je ob koncu leta 2015 ob upoštevanju odvzema in neupoštevanju prirastka živelo od 545 do 655 medvedov.

Odstrel volkov ni predviden

Lovci medtem iz narave ne bodo smeli odvzeti volkov, čeprav je bil v javni obravnavi predlog, po katerem bi lahko odvzeli 11 volkov. Na ministrstvu za okolje in prostor, ki nadzira populacijo zveri, so namreč po javni obravnavi volka iz odloka zaradi dveh sodb upravnega sodišča izločili.

"Upravno sodišče namreč v obeh primerih ugotavlja, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen," so nedavno pojasnili na ministrstvu.