V Sloveniji raste število podgan

Del javnosti so v preteklih mesecih vznemirili podatki o povečanem številu primerov leptospiroze. Na ljubljanski infekcijski kliniki so namreč v poletnih mesecih zdravili deset bolnikov s to boleznijo, od tega tri v intenzivni enoti. Iz nekaterih delov države so ob tem poročali o povečanem številu podgan.

Ti glodavci so med potencialnimi prenašalci leptospiroze oziroma izločevalci leptospir, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Podgane prav tako lahko prenašajo virus, ki povzroča hemoragično mrzlico oziroma mišjo mrzlico. Pomembnejši vir te bolezni so sicer pri nas miši, so dodali.

Rast števila podgan v mestih

Po navedbah Zavoda za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo so razmere glede glodavcev v Sloveniji primerljive s tistimi drugod po EU. Glede na zbrane podatke in ugotovitve s terena pa v zadnjem obdobju opažajo zelo veliko rast števila podgan v mestih, so povedali za STA.

To pripisujejo več dejavnikom, vključno z vremenskimi pogoji, dostopnostjo odpadkov hrane ter nestrokovno in neučinkovito izvedeno deratizacijo v mestih in primarnem kanalizacijskem omrežju. Ocenjujejo, da bodo razmere v prihodnje še slabše, so dodali.

Kot so še pojasnili na zavodu, je delež podgan visok predvsem v urbanih okoljih, kar pripisujejo prenizkemu številu načrtovanih in izvedenih akcij sistemske deratizacije v mestih in kanalizacijskih omrežjih.

Junijska deratizacija Milošičevega parka

Povečano število podgan so letos med drugim zaznali v ljubljanskem Miklošičevem parku, kjer so junija opravili deratizacijo. Tudi v središču Maribora so letos opazili večje število teh glodavcev.

Za obvladovanje števila podgan in miši na Zavodu za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo izvajajo deratizacijo. Dvakrat letno nastavljajo zastrupljene deratizacijske vabe. Kot so zatrdili, si prizadevajo, da skrbno spremljajo razmere in izvajajo sistemske deratizacijske ukrepe. Foto: Iztok Hočevar

Za porast ponekod kriva lanska vodna ujma

Na območjih, ki jih je lani prizadela vodna ujma, so po ujmi ponekod opazili povečano število podgan, kar med drugim pripisujejo uničenju naravnih habitatov teh živali.

Župan Luč Klavdij Strmčnik je za STA povedal, da se je lani po vodni ujmi nekoliko povečalo število glodavcev, saj je poplava prinesla tudi veliko razpadajoče hrane. Opravili so redno deratizacijo. Kot je dodal župan, mu izvajalci deratizacije niso poročali o tem, da bi se število glodavcev bistveno povečalo.

Tudi župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik je za STA zatrdil, da se število glodavcev po lanski ujmi pri njih ni povečalo.

Ljubno ob Savinji Foto: Matic Prevc/STA

Glodavci so sicer med prvimi petimi najpomembnejšimi škodljivci v urbanem in industrijskem okolju. Podgane so spolno zrele po dveh ali treh mesecih, v gnezdu imajo od pet do šest mladičev, letno pa do sto potomcev. Živijo od enega do treh let. Razmnožujejo se vse leto.