V Kranju vse več težav s podganami #video

V Kranju imajo vedno večje težave s podganami. Lezejo iz jaškov v bližini otroških igrišč, osnovne šole, na parkiriščih in pri letnem bazenu. Predvsem na območju Planine, Vodovodnega stolpa in Zlatega polja se prebivalci vsak dan srečujejo s podganami.

"Dobivam vedno več elektronske pošte s fotografijami, da so podgane tudi v stanovanjskih blokih," je pripovedoval predsednik skupščine Komunale Kranj in mestni svetnik Zoran Stevanovič. Zaradi kriznega stanja so že v začetku oktobra izvedli izredno deratizacijo, a glodavcev niso zatrli, so povedali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Pomoč v boju s podganami išče vedno več meščanov, ki svoje pritožbe podkrepijo s slikami.

"Pošiljali so nam ogromno fotografij s podganami v stanovanjskih blokih, celo v pročeljih stanovanjskih blokov, na hodnikih, v okolici smetnjakov, kleteh," je dejal Stevanović.

Predvsem na območju Planine, Vodovodnega stolpa in Zlatega polja se prebivalci dnevno srečujejo s podganami. Foto: Planet TV

Večje število glodavcev po opravljeni deratizaciji je običajno

Na Mestni občini Kranj so odgovorili, da v zadnjem času niso prejeli prijav o povečanem številu glodavcev. Dodajajo pa, da so v začetku oktobra od upravljavca večstanovanjskih zgradb družbe Domplan prejeli obvestilo o pojavu glodavcev ter o tem obvestili Komunalo Kranj, ki je potem izvedla izredno deratizacijo.

"Komunala je dala poročilo, da so izvršili deratizacijo, ampak očitno ni bila uspešna tako, kot bi lahko bila," je dejal Stevanović.

Na komunali so dejali, da je sicer večje število glodavcev po opravljeni deratizaciji običajno. Če se izkaže, da je razlog večjega števila glodavcev povečano razmnoževanje, postopek ponovijo.

Komunala Kranj opozarja, da na povečan pojav glodavcev vplivajo tudi napačno odlaganje bioloških odpadkov, hranjenje ptic in metanje ostankov hrane v straniščne školjke.