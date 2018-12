Belo hišo oblegajo velike rjave podgane

Glavno mesto Združenih držav Amerike izgublja boj proti štirinožnim napadalcem, ki so se razmnožili predvsem zaradi hitre rasti števila prebivalcev, deloma pa tudi zaradi milejšega vremena, ki jih ni zdesetkalo tako, kot bi jih nizke temperature. Ob nizkih temperaturah je namreč njihovo razmnoževanje veliko počasnejše.

Poleg tega jih je močno deževje pognalo iz njihovih zavetišč na površino, poroča časnik The Washington Post. Podganam voda namreč ne pride do živega, saj lahko plavajo v njej celo do en teden, a ker zaradi nalivov težje pridejo do hrane, jo pač poiščejo tam, kjer jo lažje najdejo.

Brez diskriminacije

Podgane ne izbirajo svojih tarč in ne prizanesejo nikomur. S tem se zdaj ukvarjajo tudi skrbniki Bele hiše, ki bodo morali ukrepati proti nadležnim glodavcem, ki jih zdaj že videvajo v vrtu rezidence predsednika države z najmočnejšim gospodarstvom na svetu.

Tako bo, kot kaže, tudi družina Trump delila usodo prebivalcev in obiskovalcev ameriškega glavnega mesta, ki na ulicah, zlasti v bližini smeti in smetnjakov, srečujejo podgane, medtem ko se te prosto sprehajajo in prehranjujejo. Novinarji, ki poročajo iz Bele hiše, so glodavce namreč večkrat zaznali med sproščenim pohajkovanjem po trati, poroča CNN.

Do deset potomcev na mesec

Samica nekaterih vrst podgan ima lahko do deset mladičev vsak mesec, zato njihovo število v Washingtonu, ki je zdaj že preseglo 700 tisoč, raste izjemno hitro.

Poleg tega so podgane izjemno prilagodljive, zato je njihovo obvladovanje še toliko težja naloga. V Washingtonu zdaj bolj intenzivno umikajo smetnjake in upajo, da jih bodo s tem vsaj malo pregnali.