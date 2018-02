V Ljubljani živi vsaj dvakrat toliko podgan kot ljudi #video

Bolniki zjutraj in zvečer okoli bolnišnic v Ljubljani redno opažajo podgane. V našem glavnem mestu naj bi imeli kar od dve do tri podgane na meščana. To pomeni, da v Ljubljani živi nekaj sto tisoč podgan.

Video: Planet TV

Veliko število podgan se sliši kot alarm za sanitarno inšpekcijo, vendar to ni nič posebnega, niti nevarnega, pomirjajo na Nacionalnem laboratoriju za zdravje. Pred bolnišnicami so podgane iz preprostega razloga: tam imajo še posebno obilje ostankov hrane, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Pred polikliniko se vsak dan namreč zamenja ogromno ljudi. Ljudi, ki jim očitno ni preveč mar za odpadke in zato pritegnejo podgane. Že hranjenje golobov s kruhom lahko na plano privabi podgane. A čeprav je Mestna občina Ljubljana pred tremi leti sprejela odlok, v katerem izrecno prepoveduje hranjenje prostoživečih živali in lahko kršiteljem naloži kazen sto evrov, ljudje to še vedno počnejo.

Možnost, da boste sredi belega dne srečali podgano, je sicer zelo majhna. Še manjša pa bo, če boste odpadke vrgli v smeti in ne na tla.