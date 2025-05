Pijana 18-letnica trčila v semafor, vozilo je obrnilo na bok

Kranjski policisti so ponoči obravnavali 18-letno voznico začetnico, ki je zaradi neprilagojene hitrosti in pod vplivom alkohola trčila v semafor. Po trku se je avtomobil prevrnil na bok, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

18-letna voznica se je z avtomobilom peljala iz smeri Kranja proti Naklemu in zaradi neprilagojene hitrosti v semaforiziranem križišču trčila v semafor. Po trku se je avtomobil prevrnil na bok in v takem položaju tudi obstal. Policisti so opravili preizkus alkoholiziranosti in ugotovili, da je imela voznica 1,2 promila alkohola v krvi.

Policisti zoper 18-letnico vodijo prekrškovni postopek, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bodo z obdolžilnim predlogom obveščali pristojno okrajno sodišče.