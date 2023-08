Okolico rimskega Koloseja preplavile podgane in miši

Na družbenih omrežjih so se v zadnjih dneh pojavile fotografije in videoposnetki podgan in miši, ki brskajo po smeteh v okolici rimskega Koloseja. Mestne oblasti so že pričele s čiščenjem, za razmnožitev omenjenih živali pa krivijo turiste, ki za seboj puščajo smeti.

Vodja mestnega oddelka za zbiranje odpadkov Sabrina Alfonsi je v soboto povedala, da so delavci v zadnjih dneh izvedli izredno intervencijo. V okolici Koloseja so namreč odstranili smeti ter namestili pasti za podgane in miši, poroča britanski BBC.

Podgane so privabili kupi smeti, ki so jih za seboj pustili turisti

Pojasnila je, da okolica Koloseja in bližnji park Colle Oppio običajno nista vroči točki za podgane v mestu, a so jih tja privabili kupi smeti, ki so jih za seboj pustili turisti. Razmere so dodatno poslabšali nedavni vročinski valovi, saj je bilo v bližini Koloseja videti ogromno plastenk in ostankov hrane.

Alfonsijeva sicer trdi, da je stanje zdaj pod nadzorom, intervencija pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden, ko bodo delavci očistili zelene površine okoli Koloseja in odtoke.

Po podatkih mestne uprave v Rimu živi približno sedem milijonov podgan. Mesto pa se že vrsto let spopada s kopičenjem smeti na ulicah.

Kolosej vsako leto obišče osem milijonov turistov. Zgrajen je bil med letoma 70 in 80 našega štetja in je bil prizorišče javnih usmrtitev in gladiatorskih bojev starih Rimljanov. Nazadnje je bila antična znamenitost predmet razprave o turistih, ki so jih ujeli med vrezovanjem inicialk njihovih imen na steno v Koloseju.