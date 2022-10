Savinjska dolina: po zastrupitvi z vodo v bolnišnici 32 odraslih in 19 otrok #video

Potem ko so prebivalci Spodnje Savinjske doline pili oporečno vodo iz vodovoda, so v celjski bolnišnici sprejeli 32 odraslih in 19 otrok. Dva otroka sta ostala v bolnišnici na zdravljenju. Direktor je dejal, da so prebivalce o nepitni vodi obvestili kmalu po tem, ko so izvedeli za napako. O prvih zastrupitvah so poročali iz vrtca, od koder so o težavah nemudoma obvestili komunalo. Več otrok je namreč imelo trebušne težave. Vzrok za okužbe naj bi bili norovirusi, vodo pa je na območju še vedno treba prekuhavati, poroča N1.