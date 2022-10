Zastrupitev z vodo. Deset ljudi v celjski bolnišnici.

Nekaj bolnikov je že bilo odpuščenih v domačo oskrbo, je za STA pojasnila tiskovna predstavnica celjske bolnišnice Danijela Gorišek.

Na družbenem omrežju Facebook pa so se pojavili zapisi, da so ljudje zboleli in imeli vročino, ker so uživali oporečno pitno vodo kot posledico zakalitve vodnega vira, a jih o tem žalska komunala ni obvestila.

Meščane obvestili šele danes

Šele danes je Javno komunalno podjetje Žalec na svojih spletnih straneh objavilo obvestilo uporabnikom pitne vode v naseljih Matke, Šešče, Ločica ob Savinji, Šempeter, Spodnje in Zgornje Gruškovlje, da je treba zaradi zakalitve vodnega vira vodo pred uporabo za prehrambene namene prekuhati.

Pred prekuhavanjem je treba odstraniti večino delcev z usedanjem in filtracijo skozi več plasti – najbolje skozi prelikane tkanine ali skozi papirnat filter. Ko voda zavre, naj burno vre še tri minute. Tako pripravljeno vodo je treba hraniti v hladilniku, v isti posodi, v kateri je bila prekuhana, in jo uporabiti v 24 urah, izjemoma do 48 ur.