Osebni trener umrl zaradi prevelikega odmerka kofeina

Vzrok smrti – zastrupitev s kofeinom – je potrdil mrliški oglednik John Gittins. Povedal je še, da je moški verjetno želel izmeriti približno sredino priporočenega odmerka, vendar so zaradi napačnega izračuna sledile usodne posledice.

Reševalci so ga oživljali 45 minut

Ker kofein za izboljšanje uspešnosti pri športnih aktivnostih priporočajo številni osebni trenerji, ga uživa mnogo obiskovalcev fitnesa. Strokovnjaki pa opozarjajo, da se lahko priporočena mera kofeina hitro prekorači.

Moški se je po zaužitju mešanice takoj začel počutiti slabo. Stiskalo ga je v prsih in srce mu je začelo biti hitreje. Nekaj minut po tem, ko se je ulegel, se je iz ust začel peniti. Žena Suzannah je takoj obvestila sosede in družino ter poklicala reševalce. Ti so ga oživljali kar 45 minut, v bolnišnici pa so ga razglasili za mrtvega.

Umrl zaradi napačnega izračuna

Mansfield je želel na tehnici odmeriti 60–300 miligramov kofeina, vendar je zaradi nenatančne tehnice izračunal prevelik odmerek, kar je privedlo do smrti. Na zaslišanju so ugotovili, da je kupil sto gramov praška podjetja Blackburn Distributions. Direktor podjetja Ben Blackburn je dejal, da bi morali prašek tehtati na dve decimalni mesti v miligramih, priporočen odmerek pa je 60–300 miligramov dvakrat dnevno.

V krvi je imel 392 miligramov kofeina na liter krvi

Januarja v vrečkah kofeina ni bilo meric, saj direktor podjetja pravi, da so te včasih nezanesljive, vendar se je to zdaj spremenilo. Izboljšali so tudi navodila za uporabo ter povečali opozorila za morebitne stranske učinke.

Obdukcija po smrti je pokazala, da je imel moški v krvi kar 392 miligramov kofeina na liter krvi. Če običajen človek spije skodelico filtrirane kave, ima ponavadi v krvi od dva do štiri miligrame kofeina na liter krvi.