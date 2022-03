Ljubljana: z ogljikovim monoksidom se je zastrupila štiričlanska družina

Ob 20.11 se je v Tesarski ulici v Ljubljani v stanovanju v petem nadstropju večstanovanjskega bloka zaradi nepravilnega delovanja plinske peči štiričlanska družina zastrupila z ogljikovim monoksidom, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Ob prihodu gasilcev Gasilske brigade Ljubljana so bili v oskrbi reševalcev, reševalci Nujne medicinske pomoči pa so jih prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci so v stanovanju skupaj z delavci Energetike preverili vsebnost ogljikovega monoksida in zaprli plin ter izklopili plinsko peč.

S čutili ga ne zaznamo

Z ogljikovim monoksidom se lahko zastrupimo vsi, poleg tega pa ga s čutili ne moremo zaznati, zato ga tudi imenujemo tihi morilec.

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom se kaže z glavobolom, slabostjo, bruhanjem, utrujenostjo, omotičnostjo, težave se lahko stopnjujejo do zmedenosti, zanašanja pri hoji, motenj vida, nezavesti in smrti.

Pogosto se na prisotnost ogljikovega monoksida v stanovanju največkrat pomisli šele takrat, ko nekdo izgubi zavest, opozarjajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Vsak sum na zastrupitev z ogljikovim monoksidom je treba vzeti zelo resno in se zavedati, da zastrupitve z ogljikovim monoksidom lahko povzročijo trajne okvare možganov z motenim spominom in mišljenjem, težavami pri učenju in pogostimi glavoboli.