Obračun legend, mladenič zdrsnil s ceste zaradi uhajanja plina #video

V soboto so na reliju Monte Carlo odpeljali pet hitrostih preizkušenj. Prvi dve je dobil Sebastien Ogier (Toyota) in takrat je bil pogled na skupno razvrstitev na prvi dirki sezone še posebej zanimiv. Ogier je imel po desetih brzincih, po več kot uri in 40 minutah dirkanja, do desetinke enak čas kot Sebastien Loeb (M-Sport Ford). Tudi popoldne je mlajši od obeh Francozov dirkal nekoliko hitreje. Na 13. hitrostni preizkušnji je bil celo 15 sekund hitrejši. Če je imel v petek 9,9 sekunde zaostanka, ima po tretjem dnevu relija že 21,1 sekunde prednosti. Drugega tekmeca za zmago praktično nimata več, saj Craig Breen (M-Sport Ford) na tretjem mestu zaostaja skoraj minuto in pol.

"Malo preveč sem zaostal. Videl sem, da je Ogier v zadnjem trenutku zamenjal pnevmatike, razmere so bile za gladke gume zelo težke. A še sem v igri," je po predzadnjem dnevu dirke povedal Loeb. Ogier je priznal, da se je za menjavo odločil tik pred zdajci. Del zadnjega brzinca je bil namreč suh, del leden, del pa zasnežen. "Nameraval sem začeti na snežnih pnevmatikah, ker bi bile najbolj varna izbira. Pa sem se odločil, da tvegam z gladkimi. Bilo je precej pestro, občasno zelo na robu, a na suhih delih zelo zabavno." V nedeljo sledijo še zadnje štiri hitrostne preizkušnje.

V petek tretji Elfyn Evans (Toyota) je na enajstem brzincu zdrsnil s ceste in dneva ter možnosti za stopničke je bilo zanj konec. Iz boja za stopničke so izpadli tudi vozniki Hyundaija: Thierry Neuville je imel tehnične težave z novim hibridnim i20 N (dejal je, da je povsem nevozen), Ott Tänak je dvakrat predrl pnevmatiko, Oliver Solberg pa je zdrsnil s ceste, potem ko mu je zaradi vdiranja plina v kokpit postalo slabo. Že v petek je mladi Norvežan tarnal, da mu je slabo in težko diha.

Reli Monte Carlo, po 13-ih hitrostnih preizkušnjah:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Sebastien Loeb (M-Sport Ford) +21,1

3. Craig Breen (M-Sport Ford) +1:26,0

4. Kalle Rovan parä (Toyota) +2:03,8

5. Gus Greensmith (M-Sport Ford) +6:33,8

6. Thierry Neuville (Hyundai) +7:44,1