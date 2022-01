Mitske serpentine, najboljša vseh časov najhitrejša #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začetek nove dobe relija, s hibridnimi specialkami, sta zaznamovala stara mačka, ki bosta v 50. sezoni svetovnega prvenstva odpeljala le nekaj izbranih dirk. Osemkratni svetovni prvak in osemkratni zmagovalec relija Monte Carlo Sebastien Ogier (Toyota) ima po uvodnih dveh nočnih hitrostnih preizkušnjah 6,7 sekunde prednosti pred devetkratnim prvakom in zmagovalcem sedmih Montejev, Sebastienom Loebom (M-Sport Ford).

Elfyn Evans (Toyota), ki je najverjetneje prvi favorit za naslov prvaka, na tretjem mestu zaostaja 11,2 sekunde. V prvi peterici so kar trije vozniki M-Sportove ekipe s povsem novo hibridno ford pumo. Vrhunce spektakularnega nočnega dirkanja na serpentinah prelaza Turini poglejte v naslednjem videu. To je ena mitskih reli cest.

Od petka do nedelje na prvem od 13-ih relijev sezone sledi še 15 hitrostnih preizkušenj. Vse kaže na enega najbolj toplih in suhih relijev Monte Carlo v zadnjem obdobju. Morda bo nekaj zmrzali in snega le ne brzincu čez prelaz Sisteron.

Zakulisje in adrenalin v živo z dirke vam prinaša Gregor Pavšič: