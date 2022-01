Nova hibridna doba dirkanja, s starima mačkoma na prvi dirki

Puma Rally1 Foto: Red Bull Content Pool Reli Monte Carlo je prva od 13-ih dirk letošnjega svetovnega prvenstva v reliju (WRC). Naslova prvaka Francoz Sebastien Ogier ne bo branil. Po osmi lovoriko je sklenil, da na prvo mesto postavi družino in se bo udeleževal le izbranih dirk. In seveda sloviti Monte to je. In zato bo od četrtka zvečer do nedelje opoldne na ozkih, zavitih asfaltnih in morebiti tudi poledenelih in zasneženih cestah v francoskih Alpah nad kneževino Monako dirkal za svojo 55. zmago v svetovnem prvenstvu. Osemintridesetletnik je tako kot minuli dve leti sedel za volanom toyote yaris. Devet let starejši Ogierjev rojak Sebastien Loeb, ki je WRC osvojil devetkrat, prav tako na Monteju 2022 ne bo manjkal. Sploh prvič bo dirkal s fordom in ekipo M-Sport. Prav puma rally1 je zaradi svojega izgleda požela največ navdušenja. Zanj bo ta dirka še dodaten izziv, saj je še pred nekaj dnevi s povsem drugačnim dirkalnik avtomobilom nastopal na reliju Dakar.

Koledar dirk svetovnega prvenstva v reliju 2022:



20. do 23 januar: reli Monte Carlo

24. do 27. februar: reli Švedska

21. do 24. april: reli Hrvaška

19. do 22. maj: reli Portugalska

2. do 5. junij: reli Sardinija

23. do 26. junij: reli Kenija

14. do 17. julij: reli Estonija

4. do 7. avgust: reli Finska

18. do 21. avgust: še ni določeno

8. do 11. september: reli Akropolis (Grčija)

29. september do 2. oktober: reli Nova Zelendija

20. do 23. oktober: reli Katalonija (Španija)

10. do 13. noveber: reli Japonska

Prvič v WRC-ju hibridni pogonski sklop

Jubilejna 50. sezone svetovnega prvenstva prinaša novo generacijo pogonskih sklopov na najvišji ravni relija. Korak k bolj "zelenemu" dirkanju. Hibridni pogonski sklop bo imel električni motor, ki bo omogočal do 100 kW dodatne moči in 1,6 litrski turbobencinski motor. Skupna moč bo 372 kW oziroma 500 konjev. Na povezovalnih odsekih bodo vozili zgolj na električni pogon. Hibridni pogon bo omogočil boljši pospešek na štartu posameznih hitrostnih preizkušenj. Bencinski motor, ki bo primaren vir pogona na hitrostnih preizkušnjah, bo deloval na bolj ekološko gorivo. Podrobnejšo razlago delovanja novega hibridnega pogona lahko pogledate v naslednjem videu. Nova, še bolj trdna, za več varnosti, pa je tudi dirkaška kletka.

Sedem posadk v boj za naslov prvaka

Na prvi dirki sezone bo na štartu 11 posadk z novimi hibridnimi dirkalniki, a realno se jih bo za naslov svetovnega prvaka potegovalo samo tistih sedem, ki bo odpeljalo vseh 13 dirk. Prvi adut M-Sporta je tako Craig Breen, Hyundai še naprej stavi na Otta Tänaka in Thierryja Neuvilla, s Toyotino tovarniško ekipo pa bo svoj prvi naslov skušal osvojiti Elfyn Evans. Ker Ogier torej ne bo odpeljal celotne sezone, ima dvakrat drugi v prvenstvu Evans končno pravo priložnost, da osvoji prvi naslov prvaka. To nenazadnje velja tudi za Neuvilla, ki je bil podprvak že petkrat, lani pa tretji.

Ekipe in vozniki razreda Rally1



M-Sport Ford WRT (Ford Puma Rally1):

Craig Breen, Gus Greensmith in Adrian Fourmaux

(občasni voznik Sebastien Loeb)



Hyundai Shell Mobis WRT (Hyundai i20 N Rally1):

Ott Tänak in Thierry Neuville

(Oliver Solberg in Dani Sordo si bosta izmenjavala tretji dirkalnik)



Toyota Gazoo Racing WRT (Toyota GR Yaris Rally):

Elfyn Evans in Kalle Rovanpera

(Sebastien Ogier in Esapekka Lappi si bosta izmenjavala tretji dirkalnik)



Toyota Gazoo Racing WRT NG (Toyota GR Yaris Rally1):

Takamoto Katsuta

Ogier: Še vedno si želim zmagati

Čeprav torej ne bosta v igri za naslov prvaka, pa veljata za prva favorita relija Monte Carlo. Ogier je tu dobil osem dirk, Loeb pa sedem. "Začenjam z novim poglavjem v svoji karieri. Občutek je nekoliko drugačen, saj ne bom tekmoval za naslov prvaka. A še vedno sem tekmovalen in si želim zmagati," pred štartom napoveduje Ogier. "Ekipa je trdo delala, da je pripravila dirkalnik te nove generacije. Na testiranjih so naredili velike korake naprej. Bo pa to velik izziv, zanimiv izziv. Toliko negotovosti v reliju še ni bilo." Prvi dve hitrostni preizkušnji bosta v četrtek zvečer, ko bodo dirkali tudi na ikonični prelaz Turini. Skupaj bo do nedelje 17 hitrostnih preizkušenj, na katerih bodo prevozili 296 kilometrov.

Zadnjih 10 svetovnih prvakov:



2021 - Sebastien Ogier (Toyota)

2020 - Sebastien Ogier (Toyota)

2019 - Ott Tänak (Toyota)

2018 - Sebastien Ogier (Ford)

2017 - Sebastien Ogier (Ford)

2016 - Sebastien Ogier (Volkswagen)

2015 - Sebastien Ogier (Volkswagen)

2014 - Sebastien Ogier (Volkswagen)

2013 - Sebastien Ogier (Volkswagen)

2012 - Sebastien Loeb (Citroen)