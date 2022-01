Včeraj v Franciji: izjemna atmosfera, dvomljici ostali tiho #video

Ni skrbi. Čeprav so tovarniški dirkalniki za reli prvič dobili hibridne pogone in omogočajo tudi vožnjo le na elektriko - to so včeraj tudi uspešno demonstrirali - v polnem pogonu z več kot 500 “konjskimi” močmi in zdaj bistveno bolj mehanskim obvladovanjem pustijo odličen vtis. Prepričajo, navdušijo. Včeraj le za pokušino pred baklami, danes bo šlo v zaledju Azurne obale zares.

Pirelli je še naprej enotni gumarski opremljevalec svetovnega prvenstva. Ceste na reliju bodo večinoma suhe, snega je le za kakih pet kilometrov. Foto: M-Sport Uvodni reli novega svetovnega prvenstva prinaša v elitne dirkalnike prvič hibridno tehnologijo in včeraj zvečer smo videl njen prvi preizkus v praksi. Zjutraj je bilo še nenavadno, ko so tovarniške specialke iz servisa v monaški marini na zadnji test odpeljale skoraj povsem neslišno. Izkoristili so elektriko v sicer majhni bateriji in stran od mehanikov odpeljali z ugasnjenim klasičnim motorjem. Strahovi so bili odveč. Električni del pogona je deloval.

Nato pa še pozni večer v zaledju Monaka. Nad ozkimi cestami, ki vodijo proti visokim bližnjim prelazom, se je razleglo pravo grmenje. Vsak pok je prikazoval novo podobo in usmeritev relija na najvišji ravni. Pokazal se je kot dober kompromis med tistim, kar želijo razvijati proizvajalci, kaj si posredno želi Evropa in česa si najbolj želijo navijači ob progi. Prvi napredne pogone, ti zadnji pa glasne avtomobile. Take, ki tudi v mrazu dvigajo kocine. Predstava včeraj dveh najhitrejših, to sta bila Sebastien Ogier (Toyota) in Sebastien Loeb (M-Sport Ford) - oba sta v zadnjih 18 letih osvojila neverjetnih 17 naslovov svetovnega prvaka - jih je prav gotovo zadovoljila.

M-Sport je kot prvi izdelal dirkalnik nove generacije in k sebi privabil tudi odlične voznike. Britanci so bili včeraj edini, ki so lahko odgovarjali ritmu Toyote. Foto: M-Sport

Audi v puščavo z električnimi motorji in kantami bencina, v reliju vsi stavijo na hibrid

Medtem ko je avtomobilska revolucija pred mnogimi prelomnicami in v iskanju novih najrazličnejših pogonskih virov, ki bodo v naslednjem desetletju učinkovito pomagali zniževati izpuste toplogrednih plinov, mora biti avtomobilski šport eden osrednjih razvojnih središč tega iskanja. Poleg graditve prepoznavnosti in ugleda znamk je prav razvoj tehnologije, ki jo je tam mogoče preizkušati v najbolj skrajnih razmerah in jo pripraviti za poznejšo velikoserijsko uporabo, eden osnovnih ciljev.

V začetku leta smo na vztrajnostnem reliju Dakar videli nekaj zanimivih poizkusov. Drugouvrščeni prototip Prodriva je uporabljal vztrajnostno gorivo, ki za okrog 80 odstotkov zniža izpuste CO2. V konkurenci so bila tudi vozila s kombinacijo klasičnega motorja in vodikovega pogona. Veliko pozornosti je puščavi požel Audi, ki je do zmag kot prvi prišel z uporabo elektrike in elektromotorjev - toda sredi Savdske Arabije, daleč od cest in infrastrukture, so morali za polnjenje baterije uporabiti bencinski petvaljni motor.

M-Sport dirkalnike na osnovi ford pume nudi tudi v najem. V Monte Carlu imajo že štiri dirkalnike, kar je največ med vsemi tovarniškimi moštvi. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj skrajni pogoji za razvoj hibridnih pogonov, ki jih bomo nekoč vozili “vsi”

Toyota, Hyundai in Ford so trije avtomobilski proizvajalci, ki so v zadnjih mesecih razvili novo generacijo dirkalnikov za svetovno prvenstvo v reliju. Vsaj na papirju je legendarno kratico WRC, ki je bila del tega športa od leta 1997, zame njala oznaka Rally1. Vsi trije omenjeni proizvajalci tudi v svoje serijske avtomobile pospešeno vgrajujejo hibridne pogone, ki so danes tisti alternativni pogon z najširšim dometom med vozniki. Zato so tudi dirkalniki na najvišji ravni avtomobilskega relija, resda zelo pozno, stopili v korak s smernicami avtomobilske industrije in sprejeli hibridne pogone.

Razviti so jih morali le v nekaj mesecih, testiranj ni bilo veliko in šele ta konec tedna jih čaka prvi preizkus v praksi. Čeprav bi na prvi pogled lahko rekli, da so novi dirkalniki le evolucija prejšnje generacije, je razlik resnično veliko.

Razvojni partner hibridnega pogona - to je dejansko sistem, ki ga imajo vsi enakega - je soustvarjalo tudi avstrijsko podjetje Kreisel Electric.

Veliko nejasnosti? Zapomnite si le dvakrat po 500.

Ne le hibridni pogon, ki 1,6-litrskemu turbo motorju dodaja baterijo s kapaciteto 3,9 kilovatne ure (kWh) in stokilovatni elektromotor, kar bo v praksi zagotavljalo dobrih 500 “konjev” sistemske moči in prav tako 500 njutonmetrov največjega navora - v tovarniške specialke se prvič po skupini B vrača sistem cevaste šasije. Mnogo boljša je varnostna zaščita posadke. Dirkalniki so postali težji (minimalna masa 1.260 kilogramov), za prenos moči skrbi le še petstopenjski sekvenčni menjalnik, avtomobili nimajo več sredinskega aktivnega diferenciala, omejili so hode blažilnikov in tudi aerodinamične pripomočke.

Na hitrih in ravnih odsekih bodo novi dirkalniki, zavoljo večje moči, predvidoma hitrejši od lanskih. Na ovinkastih odsekih bodo sprva hitrosti malo nižje. Za navijače ob cesti to ne prinaša bistvenih razlik. Sodeč po posnetkih s testiranj so dirkalniki izjemno atraktivni, glasni in kajpak hitri.

Izjemna kulisa štarta v 50. sezono svetovnega prvenstva v reliju. Foto: M-Sport

Hyundaijevo moštvo po odhodu Andree Adama še nima polnopravnega direktorja. Tudi Ott Tanak, ki je od leta 2004 edini prekinil prevlado Sebastiena Loeba in nato Sebastiena Ogierja, včeraj spet ni bil med najhitrejšimi. Foto: Hyundai

Brez gumba za hibridni “boost”

Hibridni pogon bo nekoliko spremenil tudi način vožnje. Koncept pogona je zanimiv. Baterijo bo mogoče v servisnem prostoru v dobrih 20 minutah napolniti, na cesti pa se bo polnila prek regekuperacije zavorne energije. Vozniki v dirkalnikih ne bodo imeli “čudežnega” gumba za dodatno moč oziroma “boost”. Hibridni pogon bo z rekuperacijo načeloma deloval ves čas in bo skladno s tremi programiranimi delovanji elektronike pogona dodajal moč. Ti dodatki bodo dolgi po nekaj sekund.

Uporaba hibridnega dodatka ni odvisna od časa, temveč od količine energije za vsako hitrostno preizkušnjo. To so že vnaprej določili organizatorji in je odvisna tako od konfiguracije kot tudi dolžine preizkušnje. Količina dodatne moči bo znašala od 100 do 150 kilojoulov. Najpozneje ko bo voznik spet pritisnil stopalko za zavoro, bo ta dodatni “boost” pogon prekinjen.

Veliko skrbi, kako bodo novi pogoni delovali

“Ne spomnim se, kdaj je bilo pred novo sezono toliko nejasnosti in tako veliko sprememb. Morda takrat, ko so ukinili skupino B in so dirkači v roke dobili mnogo šibkejše dirkalnike skupine A,” nam je v pogovoru pred dirko pripovedoval Jari-Matti Latvala, ki danes vodi Toyotino tovarniško moštvo. Pred štartom so bili praktično vsi vodje moštev in dirkači zelo previdni v napovedih, saj je hibridna tehnologija za vse korak v neznano.

Včerajšnji prvi dve nočni hitrostni preizkušnji sta bili šele uvod v novo hibridno obdobje svetovnega relija in morda prvo dejanje še bolj sprejemljivih hibridnih pogonov (tudi v športnem oziroma dinamičnem smislu) v prihodnjih športnih avtomobilih. Tu se šele začenja pravo razvojno delo in reli Monte Carlo bo zgolj prva stopnja preizkusa novega sistema v praksi.

Prav zaradi omejenega časa pri razvojnem testiranju so organizatorji skrajno zmanjšali dolžino obvezne vožnje v električnem načinu, moštvom pa niso prav nič pomagali z odločitvijo o skrajni omejitvi servisiranja dirkalnih avtomobilov. Ne toliko hitrost, v ospredju bo do nedelje predvsem zanesljivost tehnike.