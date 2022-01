Po četrtkovem večernem uvodu v reli Monte Carlo, ko je obe hitrostni preizkušnji dobil aktualni prvak Sebastien Ogier (Toyota), je bilo v petek na gorskih cestah nad kneževino na sporedu šest brzincev. Prve štiri je dobil najuspešnejši reli voznik vseh časov Sebastien Loeb (M-Sport Ford), ki je imel slabih 15 sekund prednosti pred Elfynom Evansom (Toyota) in nekaj več kot 15 pred Ogierjem. Očitno imata Loeb (že 925 dobljenih brzincev v karieri) in Ogier res reli v genih, saj sta z novimi hibridnimi dirkalniki testirala avtomobila manj od tekmecev. Loeb in Ogier sta zgolj gostujoča dirkača na 50. svetovnem prvenstvu in se za naslov prvaka letos ne bosta borila, obenem pa imata oba tudi nova sovoznika.

"Res sem pritiskal na vso moč in dirkalnik je izjemen. S tem avtomobilom imam res dober občutek, zato lahko še naprej dirkam na polno. Malce pazljivosti je bilo sicer potrebne zaradi nekaj ledu," je po peti hitrostni preizkušnji dejal Loeb.

Že navsezgodaj se je zgodila huda nesreča. Četrtouvrščeni Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) je zadel v skalnato pobočje. Odbilo ga je s ceste, preobračal se je po pobočju navzdol. Povsem razbita hibridna puma rally1 se je ustavila približno 30 metrov nižje. Avtomobil je bil tako uničen, da jim ga skoraj zagotovo ne bo uspelo popraviti, da bi lahko v soboto nadaljeval dirko. Veliko razočaranje za šestindvajsetletnega Francoza, a kar je najpomembnejše: z njim in njegovim sovoznikom je vse v redu. Dirkaška kletka je letos še dodatno ojačana in tudi po teh prevračanjih je ostala cela.

Na zadnjih dveh petkovih hitrostnih preizkušnjah je Loeb nekoliko spustil plin. Sedmo je dobil Gus Greensmith (M-Sport Ford), osmo pa Ogier. Petindvajsetletni Britanec je bil šele drugič najhitrejši na enem od brzincev svetovnega prvenstva v reliju. Po koncu drugega dne dirke je Loeb obdržal prvo mesto, a njegova prednost zdaj znaša 9,9 sekunde pred Ogierjem in 22 sekund pred Evansom.

V soboto je na sporedu pet brzincev, v nedeljo pa še štirje.

Reli Monte Carlo, po osmih hitrostnih preizkušnjah:



1. Sebastien Loeb (M-Sport Ford)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +9,9

3. Elfyn Evans (Toyota) +22,0

4. Thierry Neuville (Hyundai) +47,8

5. Ott Tänak (Hyundai) +56,7

6. Craig Breen (M-Sport Ford) +59,2

7. Gus Greensmith (M-Sport Ford) +1:08,4

8. Takamoto Katsuta (Toyota) +1:35,9

Zakulisje in adrenalin vam v živo z dirke prinaša Gregor Pavšič: