Koktajl za zdravljenje alkoholnega mačka slavi okroglih sto let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legenda pravi, da so "krvavo Mary" prvič namešali leta 1921 v priljubljenem pariškem baru.

Kot je to z recepti pogosto, se tudi pri koktajlu Bloody Mary krešejo mnenja, kdaj, kje in kako je nastal. A če drži najpogostejša razlaga, ta priljubljeni koktajl, ki mu mnogi pripisujejo sposobnost blaženja alkoholnega mačka, letos praznuje okroglih sto let obstoja.

Prvi naj bi ga po trditvah njegove vnukinje leta 1921 zmešal Fernand Petiot, barman v pariškem Harry's Baru, priljubljenem zbirališču umetnikov, kot sta bila pisatelja Ernest Hemingway in F. Scott Fitzgerald.

V Harry's Baru v Parizu zdaj v povprečju letno prodajo 12 tisoč koktajlov Bloody Mary. Foto: Guliverimage/AP

Sprva je bil Petiotov koktajl sestavljen le iz vodke in paradižnikovega soka, poimenoval pa ga je Bucket of Blood, "vedro krvi", pozneje pa se ga je oprijelo ime Bloody Mary, ki ga poznamo danes.

Tudi recept se je z leti spremenil oziroma izpopolnil, zdaj mu dodajajo predvsem sol in poper, tabasko, worcestershirsko omako in limonin sok, nekateri pa tudi različna zelišča, česen in hren ter olive ali stebelno zeleno.

Foto: Guliverimage/AP

"Bloody Mary je eden od klasičnih koktajlov, mešamo ga neposredno v kozarcu," je za tiskovno agencijo AP ob stoletnici te pijače povedal Dante Agnelli, aktualni barman v pariškem Harry's Baru. Tam zdaj letno pripravijo okoli 12 tisoč koktajlov Bloody Mary, nekateri gosti jih menda pijejo že za zajtrk - še posebej, če so se en dan prej zabavali pozno v noč.

Recept za krvavo Mary:

vodka, paradižnikov sok in limonin sok v razmerju 3:6:1

od dva do trije brizgi worcestershirske omake

tabasko po okusu

sol (priporočena je sol z okusom zelene)

mlet črni poper

Vse sestavine zmešajte v visokem kozarcu, ki ga nato do vrha napolnite z ledom. Za okras dodajte steblo zelene in/ali rezino limone.

Oglejte si še: